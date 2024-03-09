Хачанов сенсационно проиграл 65-й ракетке в Индиан-Уэллсе. Калинская вышла на Паолини

Утром 9 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе завершился третий соревновательный день. Россияне Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером, и Анна Калинская (21) закончили свои матчи позже остальных.

Хачанов встречался с бразильским квалифаером Тьяго Уайлдом, 65-й ракеткой мира. Ранее они никогда не играли друг с другом. Напомним, Уайлд в первом круге «Ролан Гаррос» 2023 года сенсационно победил Даниила Медведева. Сегодня бразилец записал на свой счёт победу над другим россиянином.

Первый сет Хачанов провалил. У него не было ни одного брейк-пойнта. А Уайлд, использовав оба шанса взять подачу соперника, повёл 5:0 с двумя брейками и при 5:1 подал на партию — 6:1 за 30 минут. Во втором сете теннисисты без брейков дошли до 5:5, упустив по одному брейк-пойнту. В 11-м гейме Карен отдал свою подачу с 40:0, после чего Тьяго уверенно подал на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 24 минуты.

Анна Калинская (21) встречалась с 77-м номером рейтинга WTA американкой Тэйлор Таунсенд (Q). Первый сет остался за Калинской, несмотря на пять двойных ошибок от россиянки. При счёте 5:5 Анна сделала третий брейк, а потом подала на партию — 7:5. Во втором сете Таунсенд взяла реванш. Решающим стал её второй брейк при счёте 4:3. После этого американка смогла подать на партию — 6:3.

В третьем сете всё мог решить брейк Калинской в восьмом гейме, после которого та повела 5:3. Но Таунсенд не сдалась и оформила обратный брейк, не позволив россиянке подать на матч. Однако в 10-м гейме Анна использовала второй матчбол на приёме — 7:5, 3:6, 6:4 за 2 часа 25 минут.

В третьем раунде Калинская сразится с Ясмине Паолини. Напомним, итальянка совсем недавно победила Анну в финале «тысячника» в Дубае.

Также нельзя пройти мимо сенсационного поражения шестой ракетки мира Онс Жабер от Кэти Волынец, занимающей 131-е место в рейтинге WTA, — 4:6, 4:6. Жабер неудачно выступает в последнее время. На Australian Open она во втором круге проиграла Мирре Андреевой, на «тысячнике» в Дохе в первом же матче уступила Лесе Цуренко.

Пока Онс идёт шестой в лайв-рейтинге, но в ближайшее время рискует потерять сразу два места, если Чжэн Циньвэнь и Маркета Вондроушова будут успешно идти по сетке Индиан-Уэллса.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».