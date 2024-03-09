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Индиан-Уэллс-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Хачанов, Калинская, Жабер

Хачанов сенсационно проиграл 65-й ракетке в Индиан-Уэллсе. Калинская вышла на Паолини
Александр Насонов
Карен Хачанов сенсационно проиграл Тьяго Уайлду
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Тьяго Уайлд становится настоящей грозой российских теннисистов. А Анна получит шанс отомстить итальянке за финал «тысячника».

Утром 9 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе завершился третий соревновательный день. Россияне Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером, и Анна Калинская (21) закончили свои матчи позже остальных.

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Хачанов встречался с бразильским квалифаером Тьяго Уайлдом, 65-й ракеткой мира. Ранее они никогда не играли друг с другом. Напомним, Уайлд в первом круге «Ролан Гаррос» 2023 года сенсационно победил Даниила Медведева. Сегодня бразилец записал на свой счёт победу над другим россиянином.

Индиан-Уэллс-2024. Мужчины. Турнирная сетка

Первый сет Хачанов провалил. У него не было ни одного брейк-пойнта. А Уайлд, использовав оба шанса взять подачу соперника, повёл 5:0 с двумя брейками и при 5:1 подал на партию — 6:1 за 30 минут. Во втором сете теннисисты без брейков дошли до 5:5, упустив по одному брейк-пойнту. В 11-м гейме Карен отдал свою подачу с 40:0, после чего Тьяго уверенно подал на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 24 минуты.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 06:45 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

Анна Калинская (21) встречалась с 77-м номером рейтинга WTA американкой Тэйлор Таунсенд (Q). Первый сет остался за Калинской, несмотря на пять двойных ошибок от россиянки. При счёте 5:5 Анна сделала третий брейк, а потом подала на партию — 7:5. Во втором сете Таунсенд взяла реванш. Решающим стал её второй брейк при счёте 4:3. После этого американка смогла подать на партию — 6:3.

В третьем сете всё мог решить брейк Калинской в восьмом гейме, после которого та повела 5:3. Но Таунсенд не сдалась и оформила обратный брейк, не позволив россиянке подать на матч. Однако в 10-м гейме Анна использовала второй матчбол на приёме — 7:5, 3:6, 6:4 за 2 часа 25 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 05:40 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

В третьем раунде Калинская сразится с Ясмине Паолини. Напомним, итальянка совсем недавно победила Анну в финале «тысячника» в Дубае.

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Также нельзя пройти мимо сенсационного поражения шестой ракетки мира Онс Жабер от Кэти Волынец, занимающей 131-е место в рейтинге WTA, — 4:6, 4:6. Жабер неудачно выступает в последнее время. На Australian Open она во втором круге проиграла Мирре Андреевой, на «тысячнике» в Дохе в первом же матче уступила Лесе Цуренко.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 05:20 МСК
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Пока Онс идёт шестой в лайв-рейтинге, но в ближайшее время рискует потерять сразу два места, если Чжэн Циньвэнь и Маркета Вондроушова будут успешно идти по сетке Индиан-Уэллса.

Индиан-Уэллс-2024. Женщины. Турнирная сетка

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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