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Дарья Касаткина откровенно высказалась о проблемах женского тенниса — мнения болельщиков по поводу её слов разделились

«Вот это честность!» Крик души первой ракетки России вызвал шквал эмоций у фанатов тенниса
Михаил Георгиев
Крик души Касаткиной вызвал шквал эмоций
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Дарья Касаткина откровенно высказалась о проблемах представительниц WTA-тура. Мнения болельщиков по поводу её слов разделились.

11-я ракетка мира Дарья Касаткина откровенно высказалась о проблемах, которые приходится испытывать теннисисткам WTA-тура.

«Приехала на «Мастерс» в Пекине, встречают только из одного аэропорта. Из другого не встречают. То есть я вчера вечером сыграла в Токио. В тот же день вылететь вечером невозможно, только на следующий день в 10 утра. А прилететь мне нужно пораньше, чтобы я успела потренироваться, потому что, возможно, завтра мне уже играть. И, чтобы это сделать, нужно вылетать тем рейсом, который прилетает в другой аэропорт, из которого не встречают.

Я просто устала, честное слово. Сама игра в теннис – это самое простое, что мы делаем. Всё остальное – это просто полный трэш. Я уже не могу ездить, не могу паковать вещи. Эти самолёты, переезды, где ты не можешь коммуницировать с людьми из разных стран, постоянно менять кровати, собирать и разбирать сумки каждую неделю. Я просто уже не могу, я устала. Мой организм уже просто не выдерживает – у меня третий раз за полтора месяца болит горло, и вообще состояние такое непонятное. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет. Это просто полный бред», — заявила Касаткина на своём YouTube-канале.

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На самом деле Дарья говорила ещё более жёстко, с применением ряда грубых слов, которые по этическим соображениям приводить не будем. Крик души россиянки произвёл большой резонанс в теннисном сообществе. Под постом популярного аккаунта The Tennis Letter в соцсетях мнения фанатов разделились – кто-то с пониманием относился к проблемам теннисисток и поддерживал Касаткину, но нашлись и несогласные с первой ракеткой России.

Мнения сторонников Дарьи

  • «Важное напоминание о том, насколько на самом деле трудна и непривлекательна теннисная жизнь»;
  • «Теннису нужно длинное межсезонье. С октября по декабрь»;
  • «Дарья права. Посмотрите на другие командные виды спорта, где играют еженедельно всего в нескольких городах. Они, по крайней мере, остаются в одной стране и имеют своё место базирования. Они находятся в разъездах только около полутора месяцев в году и могут просто рассчитывать на заранее забронированные отели. Теннисистам действительно трудно»;
  • «Согласен с Касаткиной. Это абсурд. Я не знаю, как теннисистки это выдерживают»;
  • «Дарья обличает проблему. Она имеет на это право. Следует лучше планировать расписание, независимо от того, речь о звёздах тенниса или нет. Теннис должен приносить удовольствие, а не истощать таланты»;
  • «Спортсмены, в конце концов, всего лишь люди, у них бывают плохие дни и недовольные речи. Они имеют право на своё мнение»;
  • «Вот это честность! Отличный взгляд на проблемы теннисистов изнутри, которые нами воспринимаются как нечто банальное».
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Robert Prange/Getty Images

Позиция противников мнения Касаткиной

  • «Можете ли вы себе представить, что кто-то зарабатывает миллионы и жалуется на перелёты и боли в горле? Я плачу каждый раз, когда отправляюсь на работу, потому что нужно так много сделать, но получу за это очень мало денег»;
  • «Она зарабатывает игрой в теннис на жизнь. Её недовольство смехотворно»;
  • «Я думаю, в качестве альтернативы можно найти работу с 9 до 17 часов в офисе и зарплатой $ 75 тыс. в год, а потом наслаждаться жизнью»;
  • «Быть теннисистом очень сложно, но, по крайней мере, представительницы топ-20 вроде Касаткиной хорошо вознаграждаются призовыми деньгами и множеством выгодных спонсорских контрактов»;
  • «Я всю жизнь в дороге. Отстой, но это моя работа. Не нравится? Найди другую работу»;
  • «Топ-игрокам следует пропускать турниры, которые идут подряд. Выбирайте самые прибыльные соревнования и не играйте на следующей неделе, это поможет вашему телу, психическому здоровью, а также позволит получать удовольствие от жизни. Не всё решают деньги или рейтинги»;
  • «Разве теннисисты сами не выбирают, в каких турнирах они хотят участвовать?»;
  • «Касаткина заработала более $ 10 млн призовых. Я прямо слезу пустил».
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Дарья Касаткина подняла очень важную проблему. График турниров WTA действительно слишком плотный, порой крупные соревнования вроде упомянутых россиянкой Пекина и Токио фактически накладываются друг на друга. Возражения «просто не играй и пропускай турниры» не совсем уместны. На кону призовые и рейтинговые очки. Карьеры теннисисток длятся не так уж долго. Существуют постоянные риски в виде травм, которые могут оставить спортсменок без средств существования на длительное время или в худшем случае вообще досрочно зачехлить ракетку.

Касаткина за последний год провела 26 турниров. Это много, но далеко не рекорд. В топ-100 чаще всего играла немка Татьяна Мария – 37, в топ-10 француженка Каролин Гарсия – 28. Всем теннисисткам нужно постоянно летать на разные континенты, приспосабливаться к новым часовым поясам. Сезон стартует в Австралии, затем переезжает на Ближний Восток, в Северную Америку, Европу, обратно в Северную Америку, далее следует сверхплотный график в Азии и вновь возвращение в Европу. В конце года есть пара месяцев условного отдыха, когда переезды прекращаются, но нужно тренироваться для поддержания формы. А затем Австралия и начало нового марафона.

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Те, кто пишут о том, что с радостью оказались бы на месте профессиональных теннисистов, вряд ли понимают, с чем им пришлось бы столкнуться. Не каждый человек выдержит подобную нагрузку, даже за относительно большие деньги. Хотя более-менее высокая зарплата только у топ-80 рейтинга, остальным приходится очень тяжело, и они получают довольно мизерный доход, которого едва хватает на переезды и оплату услуг команды.

Так что к словам Касаткиной стоит прислушаться, тем более что с ней наверняка солидарны многие теннисистки. Действенным решением выглядит уменьшение количества турниров при повышении зарплаты, введение минимального базового оклада. ATP начал работу в этом направлении за счёт давления 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича и основанной им Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), в то время как WTA пока бездействует. Недавно 16 представительниц топ-20 мирового рейтинга, включая Касаткину, подписали письмо с требованиям поднять зарплаты. Реакции пока не последовало, но борьба теннисисток за свои права набирает обороты и должна привести к какому-то результату в будущем.

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