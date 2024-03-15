Азаренко и Осака требуют выплаты материнского капитала. Руководство никак не реагирует

Бывшие первые ракетки мира переживают не столько за себя, сколько за игроков менее высокого класса.

Прошёл 51 год с тех пор, как австралийская теннисистка Маргарет Корт после рождения ребёнка выиграла три турнира «Большого шлема» за один год. Её соотечественница Ивонн Гулагонг, а также бельгийка Ким Клийстерс также выиграли мэйджоры в статусе мам. Серена Уильямс подошла к этой цели невероятно близко, но проиграла четыре финала после того, как родила дочь Олимпию.

Вернуться в тур после декретного отпуска стало проще, поскольку перед сезоном 2019 года WTA изменила правила. Прервавшие карьеру по причине беременности теннисистки теперь могут использовать свой предыдущий рейтинг для участия в 12 турнирах в течение трёхлетнего периода с момента рождения ребенка. Однако девушки хотят большего – выделения материнского капитала во время вынужденного перерыва в карьере.

В данный момент в WTA туре выступают 13 мам: Вера Звонарёва, Елена Веснина, Маргарита Бетова, Евгения Родина (все – Россия), Виктория Азаренко (Беларусь), Татьяна Мария, Анжелика Кербер (обе – Германия), Наоми Осака, Тэйлор Таунсенд (обе – США), Элина Свитолина (Украина), Патрисия-Мария Циг (Румыния), Каролина Возняцки (Дания), Янина Викмайер (Бельгия).

Осака до беременности зарабатывала более $ 50 млн в год

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, родившая в 2016 году сына Лео, считает, что обязательным шагом WTA должно стать введение выплат по беременности и родам. «Существует множество вещей, нуждающихся в изменении в WTA-туре. Я надеюсь, что мы находимся на правильном пути, чтобы это сделать, – отметила белоруска в интервью BBC Sport. – Одной из самых важных задач остаётся внедрение финансовой помощи теннисисткам в связи с рождением и последующим уходом за ребёнком. Для женщин это стало бы огромной победой».

Как и Новак Джокович, основавший Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA), Азаренко переживает не столько за себя, сколько за игроков менее высокого класса. За свою карьеру Вика выиграла $ 37 млн призовых и может себе ни в чём не отказывать, но большинство её коллег, ставших мамами, не имеют достаточных ресурсов для обеспечения себя и новорождённого. Это сопряжено с необходимостью преждевременного возвращения теннисисток в большой спорт и большим риском для женского здоровья.

Наоми Осака незадолго до рождения дочери Фото: Из личного архива Наоми Осаки

Двукратную победительницу «Шлемов» Азаренко также поддержала Наоми Осака, родившая в прошлом году дочь. Японка подчеркнула, что не все достаточно проникаются, насколько беременность и всё, что с этим связано, влияет на женщину. «Я была в таком напряжённом эмоциональном состоянии, что даже написала завещание перед родами. Не думаю, что люди знают, насколько тяжела беременность, никто об этом не говорит так много, – делится молодая мама. – Утреннее недомогание, набор веса, одиночество, постоянное состояние тревожности. А потом незадолго до родов я получила положительный анализ на бактериальную инфекцию – стрептококк группы B. Из-за этого у меня возникли осложнения – роды длились более 12 часов».

Четырёхкратная чемпионка «Большого шлема» Осака считает, что рождение ребёнка не должно восприниматься как наказание. «Большинство спортсменок считают, что их карьера резко изменится или закончится, если у них появится ребёнок. Матерей в туре нужно поддерживать, ценить и предоставлять им больше возможностей. Это необходимо», – цитирует Наоми Eurosport.

В прошлом году в интервью Glamour Осака призналась, что опасалась уйти в декрет в том числе из-за финансовых последствий, к которым могло привести такое решение. По версии журнала Forbes, японка стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2022 года, заработав $ 51,1 млн. Однако её главный спонсор, гигант спортивной одежды Nike, заверил Осаку, что она будет защищена в соответствии с их новыми правилами. «Если спортсменка забеременеет, Nike не имеет права применять какие-либо санкции или ограничения в сотрудничестве в течение последовательного периода в 18 месяцев, начиная за восемь месяцев до даты родов спортсменки», – сообщил исполнительный вице-президент Nike Джон Слашер.

В 2018 году Серена Уильямс после родов не попала в число сеяных на «Ролан Гаррос»

Никаких новостей от WTA не поступало с тех пор, как исполнительный директор Стив Саймон написал в письме ведущим игрокам после встречи на прошлогоднем финале WTA, что «беременность и роды является одной из тем, которую мы планируем обсудить». С 2019 года вернувшиеся в игру мамы со специальным рейтингом, достаточно высоким для того, чтобы их можно было посеять, также получили гарантию, что они не встретятся с сеяным игроком в первом раунде своих первых восьми турниров.

Серена Уильямс с дочерью после победы на турнире в Окленде в 2020 году Фото: Hannah Peters/Getty Images

Серена Уильямс призналась, что чувствовала себя наказанной за рождение ребёнка, когда вернулась в тур в 2018-м. На Открытом чемпионате Франции в том году (это было ещё до изменений правил) американка имела фактический рейтинг 453 и поэтому не была посеяна.

Татьяна Мария из Германии, полуфиналистка Уимблдона-2022, была одной из семи матерей в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе в этом году. 46-я ракетка мира путешествует со своим мужем и тренером Чарльзом и их дочерьми Шарлоттой (10 лет) и Сесилией, которой в следующем месяце исполнится три года. У неё не было значительных карьерных заработков, на которые можно было бы жить, когда она сделала свой первый перерыв в туре в возрасте 25 лет, и теннисистка считает, что выплаты по беременности и родам нужно было ввести уже очень давно.

«Я думаю, что это совершенно правильно, потому что на других работах по всему миру действуют одни и те же правила: когда ты беременеешь, тебе платят, и я недоумеваю, почему этого нет в теннисе?! – возмущается Мария. – В туре становится больше мам, и мы вступаем в эру, когда можно играть гораздо дольше. WTA должна пойти нам навстречу».

Женщины хотят внедрения системы, гарантирующей стабильный заработок

Мария также хотела бы, чтобы ясли стали нормой во время тура. Условия на четырёх турнирах «Большого шлема» очень хорошие, но в туре WTA только турниры в Штутгарте и Мадриде предлагают детский сад, хотя игроки имеют право на дополнительный пропуск для поставщика услуг по уходу за детьми.

«Из-за различных правил, регулирующих уход за детьми в странах, принимающих наши турниры, мы не можем ввести универсальную политику ухода за детьми, хотя WTA поощряет турниры предлагать эти услуги на индивидуальной основе, и некоторые из них так и делают, – говорится в заявлении WTA. – Мы гордимся поддержкой матерей в нашем туре, и мы по-прежнему стремимся предоставить им ресурсы, которые помогут сбалансировать родительские обязанности и требования соревнований на самом высоком уровне».

Девушки хотят такие же условия, как и в мужском туре. Начиная с 2024 года в ATP заработала программа Baseline, которая должна способствовать тому, чтобы как можно большее количество игроков могло стабильно зарабатывать на жизнь в спорте. Первым компонентом программы является гарантированный базовый заработок: $ 300 тыс. (топ-100), $ 150 тыс. (101-175) и $ 75 тыс. (176-250). Эта гарантия позволит спортсменам планировать свой сезон с большей уверенностью, сосредоточиться на своей игре и инвестировать в свои команды, заявляют в АТР.

Лучшие теннисистки планеты накануне Итогового турнира — 2023 Фото: Robert Prange/Getty Images

В октябре прошлого года ведущие теннисистки провели встречу во время турнира в Пекине, в результате которой было составлено трёхстраничное письмо, подписанное Ариной Соболенко, Маркетой Вондроушовой, Еленой Рыбакиной, Онс Жабер и другими игроками. Письмо было отправлено в WTA 5 октября с просьбой дать «письменный и содержательный ответ на это письмо и все обозначенные в нём запросы на улучшения» до 13 октября.

Однако ответа по существу теннисистки так и не дождались. «Мы делаем всё, что в наших силах, в том числе в тех областях, на которые вы обратили внимание в своём письме», – отписался Саймон. Похоже, в ближайшее время женщинам не стоит ждать существенных улучшений в вопросе материнства и других актуальных проблем.