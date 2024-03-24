Кроме Анастасии, зачехлили ракетку на супертурнире во Флориде также Дарья Касаткина и Роман Сафиуллин.

Александрова одолела Павлюченкову в российском дерби в Майами и может сыграть со Свёнтек

В воскресенье, 24 марта, на супертурнире в Майами (США) стартовал очередной соревновательный день. Завершались оставшиеся матчи второго круга в мужской сетке «тысячника», а также начались встречи третьего раунда в женской части.

Первым на корт среди отечественных спортсменов вышел Роман Сафиуллин. Напомним, на старте «Мастерса» 39-я ракетка мира справился с аргентинским квалифаером Диего Шварцманом — 6:2, 6:4. Далее 26-летнему уроженцу Подольска предстояло встретиться с сеяным соперником — итальянцем Лоренцо Музетти. Теннисисты ранее играли на челленджере в Бергамо-2019 и в полуфинале Чэнду-2023, и в обоих случаях россиянин оказался сильнее без потери сета.

Начало партии очередного противостояния игроков получилось нестандартным для мужского тенниса — оппоненты обменялись брейками. Далее спортсмены брали свои подачи, однако в шестом гейме 23-й сеяный сделал брейк и повёл со счётом 4:2. Удержать преимущество у Лоренцо не получилось — следом он позволил вернуться россиянину в игру — 4:3. Казалось, что исход партии будет определяться на тай-брейке, однако в 12-м гейме Музетти снова взял чужую подачу, закрыв стартовый сет со счётом 7:5 за 67 минут.

Во второй партии борьбы и вовсе не получилось. На корте у Сафиуллина не выходило практически ничего. Роман смог взять лишь гейм в сете, уступив Лоренцо Музетти со счётом 5:7, 1:6. Далее представитель Италии сыграет с американцем Беном Шелтоном.

Свой матч в Майами сегодня проводила и первая ракетка России в женском одиночном разряде Дарья Касаткина. 10-я сеяная турнира успешно приняла старт на престижных соревнованиях во Флориде, не отдав американке Клэр Лю ни одного гейма, пока та в начале второй партии не снялась из-за травмы. Дальше Дарье предстояло гораздо более серьёзное испытание — противостояние с опытной румынкой Сораной Кырстей. Девушки встречались совсем недавно — в 1/4 финала Абу-Даби — и тогда Дарья повесила «баранку» сопернице — 6:2, 6:0. А до этого теннисистки обменялись успешными поединками — Касаткина была сильнее в Мадриде-2018, а Кырстя — на «Ролан Гаррос» — 2021.

Начало нового противостояния получилось для 26-летней уроженки Тольятти как нельзя лучше — она повела сразу с двумя брейками. Однако в середине партии Сорана вернулась в матч и сравняла счёт на табло — 4:4. Постепенно румынка адаптировалась и выравняла игру, а в концовке сета и вовсе сделала решающий брейк — 7:5 за 53 минуты.

Вторая партия осталась полностью за Кырстей. Она владела преимуществом, хорошо держала мяч в игре и здорово атаковала. Касаткина, в свою очередь, слишком много ошибалась. Сорана, которой в этом сезоне нужно защищать очки за прошлогодний полуфинал Майами, в четвёртом раунде нынешнего розыгрыша турнира поборется с победительницей матча между Элиной Аванесян и Даниэль Коллинз.

На супертурнире во Флориде 24 марта также состоялось российское дерби. 32-летняя Анастасия Павлюченкова, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, играла с 29-летней Екатериной Александровой, которая ныне располагается на 16-й позиции в женской мировой табели о рангах. Девушки в рамках тура ранее встречались дважды и обменялись победами. В Линце-2018 сильнее была Екатерина, а в Токио-2023 — Анастасия. Напомним, ранее во Флориде Павлюченкова в двух сетах закрыла хозяйку кортов Шелби Роджерс, а Александрова не отдала ни партии хорватке Донне Векич.

В первых семи геймах российского дерби шла абсолютно равная игра, обе девушки уверенно брали свои подачи. Затем Анастасии первой удалось зацепиться на приёме и добраться до брейк-пойнта, Екатерина спасла тот гейм — и сразу после этого неожиданно наступил спад у Павлюченковой, допустила она несколько ошибок и проиграла свою подачу, что и предрешило исход партии. Стартовый сет Александрова забрала со счётом 6:4. После неудачной партии её соперница покинула корт.

Вторую партию 22-я ракетка мира начала очень здорово. Анастасия била плотно, глубоко и безошибочно била, не давая Екатерине никаких шансов, и казалось, что дело вполне может закончиться «баранкой». На табло горел счёт 5:0. Однако в концовке Павлюченкова немного сбавила, Александрова зацепилась и взяла три гейма подряд, прежде чем Анастасия со второй попытки подала на эту партию — 6:3.

В начале решающего сета Павлюченкова имела сразу пять (!) брейк-пойнтов, однако не сумела реализовать свои шансы. Однако марафонский стартовый гейм остался именно за её оппоненткой. Далее теннисистки брали свои подачи. В середине партии Александрова взяла чужую подачу под ноль. В итоге Екатерине хватило сделанного брейка, и она спокойно довела дело до итоговой победы со счётом 6:4, 3:6, 6:3. 29-летняя уроженка Челябинска пересечётся по сетке в четвёртом круге с кем-то из пары Ига Свёнтек — Линда Носкова.

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».