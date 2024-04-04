Теннисист из Казахстана обручился с олимпийской чемпионкой Сочи. Кто такой Дмитрий Попко?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила, что обручилась со своим возлюбленным, теннисистом Дмитрием Попко. Пара долгое время скрывала отношения: осенью 2022 года Аделина сообщила о рождении сына Адриана и только спустя несколько месяцев раскрыла роман с Дмитрием.

Известно, что Попко 27 лет. Родился он в Санкт-Петербурге, но в 2011 году в свои 15 лет сменил российское спортивное гражданство на казахстанское – ещё до того, как это сделали Юлия Путинцева, Александр Бублик и Елена Рыбакина.

Дмитрий Попко, Аделина Сотникова, их сын Адриан Фото: из личного архива Аделины Сотниковой

Любимый удар Попко – бэкхенд. Любимое покрытие – грунт, именно на нём теннисист показывает наилучшие результаты. Обычно Дмитрий на уровне ITF играет турниры серии M15 или M25, и в текущем сезоне он выступает на них крайне успешно. С начала 2024 года представитель Казахстана сыграл в шести финалах подряд и одержал победы в четырёх из них. Это помогло ему к апрелю подняться в рейтинге ATP на 179 позиций: с 419-го места на 240-е.

Лучшим положением Попко в мужском туре было звание 162-й ракетки мира осенью 2021 года. В то время когда Дмитрий находился в топ-200, он активно играл квалификации турниров АТР-250, пытался пробиться в основу американских «Мастерсов» и «Больших шлемов». В более юном возрасте Попко побеждал нынешних игроков топ-50: в 2015 году представитель Казахстана переиграл нынешнюю 47-ю ракетку мира Себастьяна Офнера, а в 2019-м оказался сильнее 27-й ракетки Себастьяна Корды.

Дмитрий Попко Фото: Martin Keep/Getty Images

На уровне ATP теннисист сыграл лишь дважды: на турнире в Нур-Султане (Astana Open) в 2020 и 2021 годах. Оба раза Дмитрий терпел поражения в первом же круге: сначала от Раду Албота, через год – от Джона Миллмана.

Попко представляет сборную Казахстана на Кубке Дэвиса. В январе этого года казахстанцы играли квалификацию против команды Аргентины. Дмитрий в этом противостоянии провёл два одиночных матча – против Франсиско Серундоло (23-я ракетка мира) и Себастьяна Баэса (19) – но обе встречи проиграл. Осенью 2022 года Попко на групповом этапе Кубка Дэвиса встретился с Энди Марреем и уступил со счётом 4:6, 3:6.

Всего у Попко 26 титулов на уровне ITF. Среди них числятся «фьючерсы», турниры серии M15 и M25, а также один «челленджер» в 2021 году. 20 трофеев Дмитрий выиграл на грунте и только шесть – на харде.

На турнирах «Большого шлема» Попко был ближе всего к выходу в основу «Ролан Гаррос» – 2020: он тогда дошёл до финала квалификации, где проиграл представителю Эквадора Эмилио Гомесу. На этот сезон своей главной целью Дмитрий назвал долгожданное попадание в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

«Впереди ещё много турниров, сезон длинный. Но сейчас моя главная цель — это попасть на Открытый чемпионат Франции. Поэтому стараюсь сделать всё возможное. Вот почему я играю много турниров подряд», – сказал Попко в эфире казахстанского телеканала Silk Way.