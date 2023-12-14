Российские теннисисты должны были взять все командные кубки! Каким мог стать сезон-2023

Российский теннис сейчас переживает один из лучших периодов в своей истории. Если у девушек бывали и более успешные времена, то в мужском теннисе одновременно трёх игроков топ-уровня на пике формы у нас не было.

Лишённые Кубка Дэвиса

Когда появился Михаил Южный, Евгений Кафельников уже заканчивал карьеру, когда раскрылся Николай Давыденко, неровно играл Марат Сафин. Сейчас есть входящие в элиту Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а Карен Хачанов по ходу сезона возвращался в топ-10 и наверняка закрепился бы там, если бы не получил стрессовый перелом. С такой командой Кубок Дэвиса с огромной вероятностью был бы нашим, но шанса побороться за этот трофей сборная России не получила. То же самое касается Кубка Билли Джин Кинг и United Cup.

При этом в целом теннис – один из наименее пострадавших от санкций видов спорта. Как известно, в конце февраля – начале марта 2022 года российских атлетов отстранили практически все международные федерации. За прошедшие с тех пор полтора года в некоторых видах спорта ситуация немного улучшилась, хотя всё равно допускают россиян почти везде со значительными ограничениями. Аналогичная ситуация и у белорусов – разве что в футболе их банить не стали, запретив лишь играть на своей территории.

В теннисе отсутствие серьёзных проблем объясняется тем, что основные турниры проводят не национальные или международные федерации, а коммерческие – ATP рулит мужскими соревнованиями, а WTA – женскими. Турниры «Большого шлема» фактически и вовсе никому не подчиняются, а Международная теннисная федерация (ITF) руководит только командными стартами. ATP и WTA не только не стали банить российских и белорусских игроков, но ещё и применили в 2022 году санкции к Уимблдону, лишив старейший «Шлем» в теннисе рейтинговых очков за недопуск спортсменов из этих стран. Отметим, что схожая ситуация с коммерческими структурами и в других видах спорта: например, в НХЛ, UFC и остальных промоушенах в смешанных единоборствах. Даже в реслинге, относящемся к индустрии спортивных развлечений, на подготовительной площадке крупнейшего промоушена WWE, которая называется NXT, чемпионом недавно сделали уроженца России Илью Рукобера, выступающего под псевдонимом Драгунов.

Четыре командных турнира без россиян

Но вернёмся к теннису и командным соревнованиям. Это прежде всего Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, до недавних пор известный как Кубок Федерации. Есть ещё United Cup, выросший из ATP Cup после добавления к нему девушек, но этот турнир совсем молодой – ATP Cup был впервые проведён в 2020 году (и выигран российской командой в 2021-м), а United Cup пришёл ему на смену только в прошлом сезоне. Туда сборную России тоже не пускают, даже под нейтральным флагом, хотя и на этом турнире она была бы одним из главных фаворитов. Кроме того, в этом году вернулся и Кубок Хопмана, хотя с рядом изменений относительно своего изначального вида. Но больше всего обидно за исторические соревнования, особенно за Кубок Дэвиса. У него и история самая богатая – в 2023-м Кубок был разыгран в 111-й раз – и позиции российской команды там сейчас были бы сильнее всего.

Несмотря на проведённую несколько лет назад реформу, урезавшую количество матчей в каждом противостоянии сборных в Кубке Дэвиса (и Кубке Билли Джин Кинг) с пяти до трёх, а также приведшую все игры в трёхсетовый формат вместо пятисетового, для успеха сборной по-прежнему нужен не только звёздный лидер, но и хотя бы достаточно крепкий второй номер. Иногда один топ-теннисист может привести команду к победе, если он хорошо играет в паре и есть хотя бы неплохой напарник, однако это скорее исключения – а при наличии двух спортсменов, способных регулярно приносить очки в одиночном разряде, шансов куда больше.

Медведев, Рублёв и Хачанов – лучшее трио в мужском теннисе

У россиян здесь безусловное преимущество. Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже несколько лет стабильно играют на высшем уровне. Сезон-2023 они закончили на третьей и пятой строчках рейтинга соответственно, что сделало Россию единственной страной с двумя теннисистами не только в топ-5, но и даже в топ-10. При этом, как мы уже отмечали, Карен Хачанов по ходу сезона тоже поднимался в десятку лучших, а закончил год 15-м, не добрав до 10-й строчки меньше 600 очков. Учитывая, что из-за травмы он пропустил 2,5 месяца, без неё Карен наверняка был бы в десятке.

Относительно близкая ситуация в плане плотности игроков в рейтинге только у США, где есть сразу четыре теннисиста в топ-20 – но при этом их первый номер Тейлор Фритц замыкает топ-10. И если брать достижения на отдельных турнирах, то в данный момент ни он, ни Фрэнсис Тиафо, ни Томми Пол, ни Бен Шелтон не тянут на уровень Медведева – да и Рублёва не превосходят. У Сербии, Испании, Италии, Германии вторые номера сейчас в третьем, а то и в четвёртом десятке рейтинга, а у таких стран, как Греция, Дания и Польша, нет даже второго теннисиста в топ-200. При этом для глубины состава у нас есть ещё Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко (который как минимум пока что не перешёл в Казахстан) и Павел Котов. Кроме того, все российские теннисисты умеют и любят играть на харде в зале, где и проводятся почти все матчи Кубка Дэвиса, так что проблем с покрытием тоже не было бы. Словом, в этом турнире сборная России в 2023 году была бы главным фаворитом и наверняка выиграла бы.

Результаты всех командных турниров в 2023 году

Месяц Турнир Чемпион январь United Cup США июль Кубок Хопмана Хорватия ноябрь Кубок Билли Джин Кинг Канада ноябрь Кубок Дэвиса Италия

Какие шансы были бы у наших команд в других турнирах

У девушек ситуация посложнее. По рейтингу здесь расклад близок к тому, который наблюдается у мужчин в США – есть много игроков во второй-третьей десятках, а лидеров мирового тенниса нет. Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова — все они находятся на этом уровне, но на большие победы не претендуют. При этом ниже в рейтинге есть возвращающаяся в тур после травмы Анастасия Павлюченкова, а ещё, конечно, наша юная звезда – Мирра Андреева, которая по итогам сезона получила награду «Новичок года». Её же однофамилец, известный теннисист 2000-х Игорь Андреев успел доказать ещё до бана российского спорта, что является отличным капитаном. При нём сборная проиграла лишь в дебюте — сильной на тот момент сборной Латвии, после чего одержала девять побед подряд, пройдя путь из евро-африканской группы до триумфа в Кубке Билли Джин Кинг. Игорь грамотно варьировал состав, проводил нужные замены и здорово настраивал теннисисток психологически.

Безусловно, в случае допуска к выступлениям в 2023 году здесь победить было бы сложнее, чем в Кубке Дэвиса, но реальные шансы повторить успех сезона-2021 имелись бы. Особенно с учётом того, что в итоге розыгрыш турнира закончился триумфом сборной Канады, второй номер которой – 19-летняя Марина Стакушич из третьей сотни рейтинга. На бумаге сильнейший состав у США, но ни Кори Гауфф, ни Джессика Пегула в сборную в ноябре не приехали, и в итоге американки даже не вышли из группы с чешками – а тех потом выбили в плей-офф как раз канадки. А вариаций, глубины состава у России куда больше, чем у Канады.

Теперь вспомним про состоявшийся в начале сезона дебютный розыгрыш United Cup. Там выступают смешанные составы – что-то вроде продолжения традиций Кубка Хопмана, где тоже играли вместе мужчины и женщины, только теперь с рейтинговыми очками. Кстати, там противостояния даже проходят в старом формате Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, то есть до трёх выигранных матчей, а не до двух. На все четыре одиночные игры каждая сборная обязана выставлять разных спортсменов, так что в идеале тут тоже нужны два сильных теннисиста и две сильные теннисистки. Оптимальный состав у России, как и в мужском теннисе, максимально сбалансированный – из всех других сборных разве что США сейчас может собрать близкую по силе четвёрку.

Кстати, именно американская команда и выиграла этот United Cup, причём финал с Италией закончился со счётом 4-0. Если бы в финал вышла сборная России, то он, безусловно, как минимум получился бы куда более упорным. Так что продолжающееся отстранение российской национальной команды не только лишает нас побед в турнирах, но и лишает сами эти турниры ярких решающих противостояний.

И, наконец, Кубок Хопмана. Этот турнир появился куда раньше и фактически был заменён ATP Cup, исчезнув после своего 31-го розыгрыша, который состоялся в 2019 году. Отметим, что в 2007-м в нём победила сборная России, за которую выступали Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов, а в 2009-м наша команда в лице Динары и Марата Сафиных дошла до финала. В целом серьёзно к Кубку Хопмана не относились, это был такой разминочный полувыставочный турнир на старте сезона без рейтинговых очков, удобный вариант акклиматизироваться в Австралии перед Australian Open. Возродившийся после трёх лет забвения Кубок был вынужден переехать на неудобный июльский слот после Уимблдона и состоялся на грунте во Франции. Групп осталось две, но количество команд в них уменьшилось с четырёх до трёх. Если бы сборная России могла выступить там и выставила, скажем, Рублёва и Кудерметову либо Касаткину, то бороться за победу вполне можно было бы.