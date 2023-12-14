Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Российские теннисисты из-за бана ITF лишились побед в Кубке Дэвиса, Кубке Билли Джин Кинг и других турнирах в 2023 году

Российские теннисисты должны были взять все командные кубки! Каким мог стать сезон-2023
Артём Тайманов
Каким мог стать сезон-2023 для наших теннисистов
Аудио-версия:
Комментарии
Однако наших снова не допустили к игре за сборные. Из-за бана мы пропустили четыре важнейших турнира.

Российский теннис сейчас переживает один из лучших периодов в своей истории. Если у девушек бывали и более успешные времена, то в мужском теннисе одновременно трёх игроков топ-уровня на пике формы у нас не было.

Лишённые Кубка Дэвиса

Когда появился Михаил Южный, Евгений Кафельников уже заканчивал карьеру, когда раскрылся Николай Давыденко, неровно играл Марат Сафин. Сейчас есть входящие в элиту Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а Карен Хачанов по ходу сезона возвращался в топ-10 и наверняка закрепился бы там, если бы не получил стрессовый перелом. С такой командой Кубок Дэвиса с огромной вероятностью был бы нашим, но шанса побороться за этот трофей сборная России не получила. То же самое касается Кубка Билли Джин Кинг и United Cup.

При этом в целом теннис – один из наименее пострадавших от санкций видов спорта. Как известно, в конце февраля – начале марта 2022 года российских атлетов отстранили практически все международные федерации. За прошедшие с тех пор полтора года в некоторых видах спорта ситуация немного улучшилась, хотя всё равно допускают россиян почти везде со значительными ограничениями. Аналогичная ситуация и у белорусов – разве что в футболе их банить не стали, запретив лишь играть на своей территории.

Материалы по теме
Медведев, Звонарёва, Соболенко могут не попасть на Олимпиаду, даже несмотря на решение МОК
Медведев, Звонарёва, Соболенко могут не попасть на Олимпиаду, даже несмотря на решение МОК

В теннисе отсутствие серьёзных проблем объясняется тем, что основные турниры проводят не национальные или международные федерации, а коммерческие – ATP рулит мужскими соревнованиями, а WTA – женскими. Турниры «Большого шлема» фактически и вовсе никому не подчиняются, а Международная теннисная федерация (ITF) руководит только командными стартами. ATP и WTA не только не стали банить российских и белорусских игроков, но ещё и применили в 2022 году санкции к Уимблдону, лишив старейший «Шлем» в теннисе рейтинговых очков за недопуск спортсменов из этих стран. Отметим, что схожая ситуация с коммерческими структурами и в других видах спорта: например, в НХЛ, UFC и остальных промоушенах в смешанных единоборствах. Даже в реслинге, относящемся к индустрии спортивных развлечений, на подготовительной площадке крупнейшего промоушена WWE, которая называется NXT, чемпионом недавно сделали уроженца России Илью Рукобера, выступающего под псевдонимом Драгунов.

Четыре командных турнира без россиян

Но вернёмся к теннису и командным соревнованиям. Это прежде всего Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, до недавних пор известный как Кубок Федерации. Есть ещё United Cup, выросший из ATP Cup после добавления к нему девушек, но этот турнир совсем молодой – ATP Cup был впервые проведён в 2020 году (и выигран российской командой в 2021-м), а United Cup пришёл ему на смену только в прошлом сезоне. Туда сборную России тоже не пускают, даже под нейтральным флагом, хотя и на этом турнире она была бы одним из главных фаворитов. Кроме того, в этом году вернулся и Кубок Хопмана, хотя с рядом изменений относительно своего изначального вида. Но больше всего обидно за исторические соревнования, особенно за Кубок Дэвиса. У него и история самая богатая – в 2023-м Кубок был разыгран в 111-й раз – и позиции российской команды там сейчас были бы сильнее всего.

Материалы по теме
Без флага, командных кубков и турнира в Москве. Новая реальность российского тенниса
Без флага, командных кубков и турнира в Москве. Новая реальность российского тенниса

Несмотря на проведённую несколько лет назад реформу, урезавшую количество матчей в каждом противостоянии сборных в Кубке Дэвиса (и Кубке Билли Джин Кинг) с пяти до трёх, а также приведшую все игры в трёхсетовый формат вместо пятисетового, для успеха сборной по-прежнему нужен не только звёздный лидер, но и хотя бы достаточно крепкий второй номер. Иногда один топ-теннисист может привести команду к победе, если он хорошо играет в паре и есть хотя бы неплохой напарник, однако это скорее исключения – а при наличии двух спортсменов, способных регулярно приносить очки в одиночном разряде, шансов куда больше.

Медведев, Рублёв и Хачанов – лучшее трио в мужском теннисе

У россиян здесь безусловное преимущество. Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже несколько лет стабильно играют на высшем уровне. Сезон-2023 они закончили на третьей и пятой строчках рейтинга соответственно, что сделало Россию единственной страной с двумя теннисистами не только в топ-5, но и даже в топ-10. При этом, как мы уже отмечали, Карен Хачанов по ходу сезона тоже поднимался в десятку лучших, а закончил год 15-м, не добрав до 10-й строчки меньше 600 очков. Учитывая, что из-за травмы он пропустил 2,5 месяца, без неё Карен наверняка был бы в десятке.

Материалы по теме
Первая победа россиян в истории: Рублёв и Хачанов — самый любимый дуэт у болельщиков
Первая победа россиян в истории: Рублёв и Хачанов — самый любимый дуэт у болельщиков

Относительно близкая ситуация в плане плотности игроков в рейтинге только у США, где есть сразу четыре теннисиста в топ-20 – но при этом их первый номер Тейлор Фритц замыкает топ-10. И если брать достижения на отдельных турнирах, то в данный момент ни он, ни Фрэнсис Тиафо, ни Томми Пол, ни Бен Шелтон не тянут на уровень Медведева – да и Рублёва не превосходят. У Сербии, Испании, Италии, Германии вторые номера сейчас в третьем, а то и в четвёртом десятке рейтинга, а у таких стран, как Греция, Дания и Польша, нет даже второго теннисиста в топ-200. При этом для глубины состава у нас есть ещё Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко (который как минимум пока что не перешёл в Казахстан) и Павел Котов. Кроме того, все российские теннисисты умеют и любят играть на харде в зале, где и проводятся почти все матчи Кубка Дэвиса, так что проблем с покрытием тоже не было бы. Словом, в этом турнире сборная России в 2023 году была бы главным фаворитом и наверняка выиграла бы.

Результаты всех командных турниров в 2023 году

МесяцТурнирЧемпион
январьUnited CupСША
июльКубок ХопманаХорватия
ноябрьКубок Билли Джин КингКанада
ноябрьКубок ДэвисаИталия

Какие шансы были бы у наших команд в других турнирах

У девушек ситуация посложнее. По рейтингу здесь расклад близок к тому, который наблюдается у мужчин в США – есть много игроков во второй-третьей десятках, а лидеров мирового тенниса нет. Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова — все они находятся на этом уровне, но на большие победы не претендуют. При этом ниже в рейтинге есть возвращающаяся в тур после травмы Анастасия Павлюченкова, а ещё, конечно, наша юная звезда – Мирра Андреева, которая по итогам сезона получила награду «Новичок года». Её же однофамилец, известный теннисист 2000-х Игорь Андреев успел доказать ещё до бана российского спорта, что является отличным капитаном. При нём сборная проиграла лишь в дебюте — сильной на тот момент сборной Латвии, после чего одержала девять побед подряд, пройдя путь из евро-африканской группы до триумфа в Кубке Билли Джин Кинг. Игорь грамотно варьировал состав, проводил нужные замены и здорово настраивал теннисисток психологически.

Материалы по теме
Мирра Андреева — победительница премии WTA! Юную россиянку признали новичком года
Мирра Андреева — победительница премии WTA! Юную россиянку признали новичком года

Безусловно, в случае допуска к выступлениям в 2023 году здесь победить было бы сложнее, чем в Кубке Дэвиса, но реальные шансы повторить успех сезона-2021 имелись бы. Особенно с учётом того, что в итоге розыгрыш турнира закончился триумфом сборной Канады, второй номер которой – 19-летняя Марина Стакушич из третьей сотни рейтинга. На бумаге сильнейший состав у США, но ни Кори Гауфф, ни Джессика Пегула в сборную в ноябре не приехали, и в итоге американки даже не вышли из группы с чешками – а тех потом выбили в плей-офф как раз канадки. А вариаций, глубины состава у России куда больше, чем у Канады.

Теперь вспомним про состоявшийся в начале сезона дебютный розыгрыш United Cup. Там выступают смешанные составы – что-то вроде продолжения традиций Кубка Хопмана, где тоже играли вместе мужчины и женщины, только теперь с рейтинговыми очками. Кстати, там противостояния даже проходят в старом формате Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, то есть до трёх выигранных матчей, а не до двух. На все четыре одиночные игры каждая сборная обязана выставлять разных спортсменов, так что в идеале тут тоже нужны два сильных теннисиста и две сильные теннисистки. Оптимальный состав у России, как и в мужском теннисе, максимально сбалансированный – из всех других сборных разве что США сейчас может собрать близкую по силе четвёрку.

Кстати, именно американская команда и выиграла этот United Cup, причём финал с Италией закончился со счётом 4-0. Если бы в финал вышла сборная России, то он, безусловно, как минимум получился бы куда более упорным. Так что продолжающееся отстранение российской национальной команды не только лишает нас побед в турнирах, но и лишает сами эти турниры ярких решающих противостояний.

Материалы по теме
«Бью себя по коленям, потому что жалко ломать ракетки». Откровенный разговор с Рублёвым
Эксклюзив
«Бью себя по коленям, потому что жалко ломать ракетки». Откровенный разговор с Рублёвым

И, наконец, Кубок Хопмана. Этот турнир появился куда раньше и фактически был заменён ATP Cup, исчезнув после своего 31-го розыгрыша, который состоялся в 2019 году. Отметим, что в 2007-м в нём победила сборная России, за которую выступали Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов, а в 2009-м наша команда в лице Динары и Марата Сафиных дошла до финала. В целом серьёзно к Кубку Хопмана не относились, это был такой разминочный полувыставочный турнир на старте сезона без рейтинговых очков, удобный вариант акклиматизироваться в Австралии перед Australian Open. Возродившийся после трёх лет забвения Кубок был вынужден переехать на неудобный июльский слот после Уимблдона и состоялся на грунте во Франции. Групп осталось две, но количество команд в них уменьшилось с четырёх до трёх. Если бы сборная России могла выступить там и выставила, скажем, Рублёва и Кудерметову либо Касаткину, то бороться за победу вполне можно было бы.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android