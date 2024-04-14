Циципас в третий раз взял титул в Монте-Карло. Финалисты подвинули Рублёва в рейтинге ATP

Сегодня, 14 апреля, на турнире в Монте-Карло (Монако), первом грунтовом «Мастерсе» сезона, состоялся финальный матч. Участниками встречи стали трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» Каспер Рууд, посеянный под восьмым номером, и победитель Итогового турнира — 2019, двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас (12). Полуфиналы принесли неожиданные результаты: Циципас сломил сопротивление Янника Синнера, нанеся итальянцу второе поражение в сезоне, а Рууд впервые в карьере обыграл Новака Джоковича — до этого норвежец проиграл сербу все пять очных встреч.

Для Циципаса этот финал стал первым в сезоне-2024, а для Рууда — третьим. При этом Каспер в обоих предыдущих титульных матчах в этом году проиграл представителям Австралии: в Лос-Кабосе — Джордану Томпсону, в Акапулько — Алексу де Минору. Небольшим фаворитом противостояния считался Стефанос. Грек с русскими корнями (мама — бывшая теннисистка Юлия Апостоли, в девичестве Сальникова, дед — олимпийский чемпион 1956 года по футболу Сергей Сальников) в последние годы прекрасно чувствует себя на грунте Монте-Карло. В 2021 и 2022 годах он брал здесь титул, а в 2023-м остановился в четвертьфинале.

Рууд же, несмотря на довольно внушительный послужной список, до сих пор не выигрывал ничего более крупного, нежели 10 турниров категории ATP-250. Как-то слабовато для теннисиста, который уже успел побывать на втором месте в мировом рейтинге. Так что норвежец боролся за крупнейший титул в карьере. Что касается предыдущих выступлений Каспера в Монте-Карло, то до нынешнего года его лучшим результатом был полуфинал-2021.

Циципас перед финалом выразил надежду, что победа над Синнером поможет ему в психологическом плане.

«Конечно, мне очень поможет осознание того, что у меня за плечами есть такая победа. Это то, к чему я стремился долгое время. Возвращение к высокому уровню тенниса приносит мне большое удовлетворение. Это был тот тип матчей, в которых вы стремитесь победить.

Отличный день. Надеюсь, что я хорошо проведу восстановление, освежу свой разум и приду завтра ещё более сильным», — сказал он в интервью на корте.

Стефанос Циципас после победы над Янником Синнером Фото: Julian Finney/Getty Images

А Рууд заверил, что постарается выложиться на все сто. «В теннисе всегда есть следующий матч. Завтрашний день будет особенным, мы сыграем финал здесь, в Монте-Карло. Это уже отличный результат, но я уже несколько лет гоняюсь за крупным титулом, и завтра у меня будет ещё одна попытка его завоевать. Я собираюсь выложиться полностью.

Стеф играет хорошо. Он отличный игрок как на грунте, так и на других покрытиях, но, думаю, на грунте он добился наибольшего успеха, особенно на этом турнире. Это будет ещё одна сложная задача, но я к ней готов», — сказал он в интервью на корте.

По личным встречам счёт у соперников был равный, 2-2, в том числе 2-1 в пользу Рууда, если считать только официальные матчи на уровне ATP. Циципас выиграл финал грунтового «фьючерса» в Италии в 2016 году, а также четвертьфинал «Мастерса» в Торонто в 2021-м. Каспер был сильнее в Мадриде-2021 и в Лос-Кабосе чуть меньше двух месяцев назад. Плюс в середине декабря они ещё на выставочном турнире в Абу-Даби встретились, где грек уверенно победил в двух сетах.

Каспер Рууд после победы над Новаком Джоковичем Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале матча теннисисты взяли по гейму на подаче, причём Циципас — под ноль. В третьем гейме Рууд сам создал себе проблемы, стал ошибаться, и его соперник получил тройной брейк-пойнт. Два из них норвежец отыграл, а третий не смог, пропустив удар в угол, и грек повёл с брейком. В четвёртом гейме Стефанос, довольно часто выходивший к сетке, подтвердил его, пусть и с огромным трудом, отыграв три брейк-пойнта, — 3:1.

В пятом гейме Каспер, продолжавший действовать неточно, ещё раз отдал свою подачу. После этого Циципасу уже не составило особого труда довести дело до победы в этой партии, благо оппонент не переставал ошибаться. В шестом гейме Стефанос подтвердил и второй брейк, а в седьмом за счёт двойной ошибки соперника использовал второй сетбол на приёме — 6:1 за 37 минут. Рууду в этой партии насчитали 12 невынужденных ошибок, хотя чисто визуально сложилось впечатление, что их было как минимум в полтора раза больше.

Каспер Рууд Фото: Julian Finney/Getty Images

Второй сет Циципас начал хуже, чем Рууд. Теперь уже у грека пошли ошибки, но в первом гейме он спас брейк-пойнт, а потом норвежец под ноль взял свою подачу — 1:1. В то же время Стефанос не отказался от выбранной тактики, продолжая при первом удобном случае выходить к сетке (особенно на второй подаче). В долгом третьем гейме Циципас также изрядно намучился с тем, чтобы взять свою подачу, и отыграл ещё один брейк-пойнт. А в шестом гейме Стеф прибавил в активности на приёме, вышел на брейк-пойнт, но упустил его и отдал ещё два розыгрыша — 3:3.

Седьмой гейм стал самым интересным в этом финале. Циципас вёл 40:0, однако затем позволил сопернику отыграться. Но Рууд опять упустил все три брейк-пойнта, один из которых заработал прекрасным твинером, после которого грек смэшем запустил мяч в коридор…

Твинер в исполнении Каспера Рууда Фото: Кадр из трансляции

Как бы то ни было, после 13 минут борьбы Стефанос всё же защитил свою подачу. На контрасте с этим Рууд под ноль забрал свой гейм — 4:4. Впрочем, Циципас ответил ему тем же, а в 10-м гейме использовал первый же матчбол на приёме — 6:1, 6:4 за 1 час 37 минут. И свалился на корт от радости.

Вот так Циципас в третий раз за последние четыре года завоевал титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. Это его первый титул в сезоне и 11-й в карьере. Благодаря этой победе Стефанос, заработавший за турнир € 919 075 призовых, вернётся в топ-10 рейтинга ATP и станет седьмой ракеткой мира. Андрей Рублёв, прошлогодний победитель турнира, выбывший в этот раз в первом же матче, с шестой строчки опустится на восьмую, пропустив не только Циципаса, но и Рууда — тот, несмотря на поражение в финале, с 10-го места поднимется на шестое. Каспер заработал за выступление € 501 880 призовых.

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На следующей неделе пройдут сразу три турнира ATP, крупнейший из которых — «пятисотник» в Барселоне. В турнирную сетку попали четверо россиян во главе с Андреем Рублёвым, получившим второй номер посева. Одна из главных интриг — выступит ли на турнире 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль, и если да, то как.

Также с 15 по 21 апреля пройдут турниры категории ATP-250 в Бухаресте и в Мюнхене — здесь в основную сетку пробился квалифаер Иван Гахов. За всеми событиями следите на «Чемпионате».