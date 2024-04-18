Две россиянки не справились с чемпионками ТБШ. Павлюченкова тоже зачехлила ракетку

На турнире серии WTA-250 в Руане и женском «пятисотнике» в Штутгарте сегодня, 18 апреля, состоялись матчи второго круга с участием трёх российских теннисисток.

Сегодняшний игровой день в Штутгарте открыли Елена Рыбакина (4) и Вероника Кудерметова (19). Для девушек эта встреча стала четвёртой. До этого трижды победу одерживала представительница Казахстана: в квалификации турнира в Санкт-Петербурге (2018), а также на «пятисотниках» в Остраве и Чикаго (оба – в 2021 году).

Обе девушки стали испытывать трудности уже в третьем гейме. Первой дрогнула Рыбакина: на своей подаче она не выиграла ни одного очка, допустила первую двойную, позволила сопернице сделать брейк и повести со счётом 2:1. Только вот уже в следующем гейме проблемы начались у Кудерметовой, и Елена на этой волне сделала обратный брейк.

Несмотря на то что по счёту девушки вели равную борьбу, игра шла не без брака: за стартовую партию набралось 16 невынужденных ошибок у Елены и 12 – у Вероники. Рыбакину выручала подача, а Кудерметову – надёжная игра в длительных розыгрышах. Упорная борьба завязалась при счёте 5:5 на подаче Елены. Три брейк-пойнта было у Вероники, но воспользоваться ими она не смогла. В результате первый сет перешёл в тай-брейк, где более сконцентрированной оказалась чемпионка Уимблдона-2022. За 1 час 8 минут Елена забрала первый сет со счётом 7:6 (3).

Елена Рыбакина Фото: Robert Prange/Getty Images

Во втором сете Кудерметова не выпала из игры, а, напротив, действовала активно, стала чаще резать, смогла дважды сделать брейк и за 21 минуту повести со счётом 4:0. Рыбакина за эту партию зацепиться уже не смогла и упустила её со счётом 1:6.

Третий сет начался со спада Кудерметовой и продолжился брейком Рыбакиной. В четвёртом гейме у россиянки было два шанса сделать обратный брейк и вернуться в игру, но воспользоваться ими она не смогла. Зато сделать брейк Веронике удалось чуть позже, отвоевав преимущество у Елены и сравняв счёт до 4:4.

При счёте 4:5 на своей подаче Кудерметова растеряла концентрацию, допустила пару роковых ошибок и не смогла дальше побороться за этот матч. Рыбакина забрала этот сет со счётом 6:4 и через очень напряжённый матч с россиянкой вышла в 1/4 финала. Для Елены грядущий четвертьфинал станет седьмым в этом сезоне. За выход в полуфинал она поспорит с победительницей встречи Ясмине Паолини/Онс Жабер.

Следующей из россиянок на корт в Штутгарте вышла Анастасия Потапова (36). Она за выход в 1/4 финала поборолась с восьмой ракеткой мира и чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой.

Девушки встречались в пятый раз, до этого счёт личных встреч был 3-1 в пользу чешской теннисистки. Россиянка в этом противостоянии в последний раз одерживала победу в полуфинале прошлогоднего турнира серии WTA-250 в Линце (6:1, 6:7, 6:3).

Потапова и Вондроушова, как Кудерметова и Рыбакина, обменялись в первом сете брейками. Обе теннисистки действовали активно и ближе к концу партии всё увереннее действовали на своей подаче. Уступать не планировал никто, поэтому судьба этого сета должна была решиться на тай-брейке. В начале у Анастасии случился всплеск эмоций: она упала, поругалась на грунт и сразу после этого допустила двойную. Оставить за собой этот тай-брейк россиянка не смогла, и за 52 минуты первую партию со счётом 7:6 (5) закрыла чешская спортсменка.

Анастасия Потапова Фото: Robert Prange/Getty Images

Второй сет Потапова начала с упущенной подачи и нервов, которые пронесла за собой из первой партии. Игра у россиянки совсем не шла: за 18 минут Вондроушова довела счёт до 5:0 в свою пользу, а Анастасия своими ошибками помогла ей в этом. Потапова едва избежала «баранки», отыграв при счёте 0:5 на своей подаче первый матчбол соперницы. Но в итоге всего за 1 час 17 минут Вондроушова завершила этот матч (7:6, 6:1).

Из-за сегодняшнего поражения Анастасия не защитит очки за прошлогодний полуфинал в Штутгарте и в лайв-рейтинге потеряет три позиции. Вондроушова в четвертьфинале сыграет с Ариной Соболенко. Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Ига Свёнтек.

В Руане за выход в 1/4 финала поборолась россиянка, первая сеяная турнира Анастасия Павлюченкова (22). Её соперницей стала представительница Нидерландов Аранча Рус (53).

Теннисистки провели пятую встречу, до неё счёт в их противостоянии был 3-1 в пользу Рус. В последний раз Анастасия и Аранча играли прошлым летом в финале турнира серии WTA-125 в Контрексевиле. Тогда победа осталась за спортсменкой из Нидерландов (6:3, 6:3).

Первый сет начался сложно для россиянки: Рус меньше чем за полчаса добралась до счёта 5:0. Павлюченкова допускала много невынужденных ошибок и нестабильно подавала. В тот момент, когда Аранча вышла подавать на сет, Анастасия включилась в игру, смогла довести счёт до 5:3, но на камбэк силы так и не нашла. Представительница Нидерландов за 47 минут завершила первую партию в свою пользу (6:3).

Во втором сете Павлюченкова стала увереннее играть на своей подаче, надёжно принимала и воспользовалась уязвимым положением, в котором оказалась её соперница. Со счётом 6:1 россиянка забрала этот сет и перевела игру в решающую партию.

Сыграть так же, как и во втором сете, Павлюченкова не смогла. Её соперница была точнее и быстрее, Анастасия же допускала много невынужденных ошибок и бегала далеко не за всеми мячами. При счёте 4:1 на подаче Рус россиянка заработала брейк-пойнт, но таким ценным шансом вернуться в игру она не воспользовалась. Сделать брейк у неё получилось при счёте 5:2, когда Аранча вышла подавать на матч. Только вот защитить его у российской теннисистки не получилось. За 2 часа 13 минут Рус одержала победу (3:6, 6:1, 3:6) и прошла дальше.

Рус дошла до стадии 1/4 финала в третий раз в этом году, и теперь за выход в полуфинал Руана она сразится с Магдой Линетт.

Турниры в Штутгарте и Руане завершатся в воскресенье, 21 апреля. За всеми матчами и событиями следите на «Чемпионате».