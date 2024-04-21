Рыбакина разгромила украинку в Штутгарте и получила новое авто. Но прав у неё пока нет

В воскресенье, 21 апреля, на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) прошёл финальный матч. Участницами титульного противостояния стали чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, посеянная под четвёртым номером, и 27-я ракетка мира Марта Костюк.

В два предыдущие сезона на «пятисотнике» в Штутгарте представительница Казахстана не могла преодолеть барьер второго раунда. Однако в этом году всё изменилось. В матче второго круга Елена в ярком трёхсетовике сломила сопротивление россиянки Вероники Кудерметовой со счётом 7:6, 1:6, 6:4. В четвертьфинале победительница травяного ТБШ также лишь в решающей партии одолела итальянку Ясмине Паолини — 6:3, 5:7, 6:3.

А в полуфинале Рыбакиной предстояла очередная битва с лидером рейтинга WTA — Игой Свёнтек. Полька, которая два года подряд становилась триумфатором на турнире в Германии, к этой встрече подошла, будучи фаворитом пары. К тому же путь первой ракетки мира к очному противостоянию с одной из главной соперниц был менее тернистым. Свёнтек закрыла в двух сетах и крепкую бельгийку Элизе Мертенс, и чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану. Однако в 1/2 финала Штутгарта Елена в очередной раз показала, как можно обыгрывать даже саму четырёхкратную победительницу мэйджоров. Рыбакина оказалась сильнее 22-летней уроженки Варшавы со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Таким образом, четвёртая ракетка мира вышла в пятый финал турниров WTA в текущем сезоне. Последний раз в пять финалов за первые четыре месяца сезона выходила легендарная белоруска Виктория Азаренко в 2012 году.

Как известно, помимо призовых и рейтинговых очков, на соревнованиях в Штутгарте организаторы дарят чемпионке турнира автомобиль Porshe. Сама Рыбакина призналась после поединка со Свёнтек, что у неё будет больше мотивации для получения водительских прав, если она выиграет машину на грунтовом «пятисотнике».

«Я уже давно хочу получить водительские права, но у меня никогда не было возможности долго находиться в одном месте. У меня была пара уроков, и я водила, но удостоверение водителя, конечно, цель на этот год вне корта. А эта машина, если я её выиграю, может стать двойной мотивацией. Надеюсь, я добьюсь этого в этом году (улыбается)», — поделилась спортсменка на пресс-конференции после выхода в финал турнира в Штутгарте.

Соперницей Елены Рыбакиной в финале была Марта Костюк. На этой неделе украинка демонстрирует отличные результаты. В первом раунде престижных немецких соревнований 21-летняя уроженка Киева в непростом трёхсетовике обыграла хозяйку кортов Лауру Зигемунд — 6:3, 6:7, 6:4. А затем 27-я ракетка мира одержала сразу три (!) победы над представительницами топ-10 мирового женского рейтинга, поочерёдно одолев Чжэн Циньвэнь, Кори Гауфф и Маркету Вондроушову. Две последние теннисистки также являются чемпионками турниров «Большого шлема». Таким образом, Марта вышла в свой третий финал в карьере.

Марта Костюк Фото: Alex Grimm/Getty Images

Счёт личных встреч во взрослом теннисе равный — 1-1. Костюк победила в трёх сетах (6:7 (5), 6:2, 6:3) во втором круге Аделаиды-2023, а Рыбакина взяла очень уверенный реванш на старте US Open — 2023 — 6:2, 6:1.

Елена с самого начала новой очной встречи ожидаемо захватила преимущество, играя первым номером. Уже на старте матча четвёртая ракетка мира сделала брейк под ноль, а затем удержала его — 2:0. Рыбакина хорошо подавала, постоянно стремилась в атаку, когда появлялась возможность, регулярно цеплялась на приёме и была совсем не против подолгу разыгрывать мяч. Даже в длинных розыгрышах у чемпионки Уимблдона-2022 имелось ощутимое преимущество. В результате в концовке сета представительница Казахстана ещё раз взяла чужую подачу и уверенно закрыла его со счётом 6:2 за 31 минуту. Отметим, что Костюк не выиграла больше двух мячей на приёме в стартовой партии.

Елена Рыбакина Фото: Alex Grimm/Getty Images

Характер второго сета особо не изменился. Елена снова сделала брейк, удержав преимущество следом — 2:0. Затем девушки брали геймы на своей подаче. Ключевым моментом партии стал её пятый гейм, который длился больше 10 минут. У Марты было сразу три брейк-пойнта, однако ни одним из своих шансов украинка не воспользовалась. В итоге её оппонентка удержала свою подачу и повела со счётом 4:2. Этот момент и стал переломным в сегодняшнем противостоянии: Рыбакина почувствовала уверенность и понеслась вперёд, взяв следом гейм не только на своей, но и на подаче соперницы — 5:2. Представительнице Казахстана оставалось лишь подать на матч, что и она смогла сделать. 6:2, 6:2 — именно с таким счётом Елена переиграла Марту Костюк. Для Рыбакиной это третий титул в нынешнем сезоне и восьмой – в карьере. Новоиспечённая чемпионка Штутгарта также стала обладательницей нового автомобиля Porshe. Теперь Елене осталось лишь сдержать своё обещание и сдать на права!