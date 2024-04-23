«Скучаю по России, скучаю по дому, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной

Дарья Касаткина в 2024 году вернула себе звание первой ракетки России. В шаге она была и от топ-10 WTA, но уступила в финале Чарльстона Даниэль Коллинз — уже в пятом титульном матче подряд. О чём, кстати, она ни разу не жалеет, а стремится забирать с корта только позитивные моменты. В интервью с Дарьей мы обсудили финал на грунте и пропуск Штутгарта, моменты счастья и бремя теннисистов, связь российских звёзд нового поколения с Шараповой, Сафиными, Дементьевой и отсутствие цели стать №1 в рейтинге. Также 11-я ракетка мира рассказала, когда в последний раз была в Тольятти и почему день рождения на турнире в Риме провела в слезах.

Пропуск Штутгарта, бедро, планы на грунтовый отрезок

— Дарья, с чем связан пропуск Штутгарта? Два предыдущих сезона вы его играли, правда, не очень удачно. Оставили мечту уехать на Porsche?

— В этом году и не планировали ехать в Штутгарт, – с улыбкой отвечает Дарья. – То есть готовы были играть всю американскую серию и Чарльстон. И затем вернуться в Европу: Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Если играть всё подряд, то очень сложно – и физически, и морально, да и мои результаты там оставляли желать лучшего (первый круг в 2023-м, ещё дважды Касаткина уступила во втором. — Прим. «Чемпионата»). В этом году решили попробовать так. Полторы недели получилось потренироваться, побыть в одном месте. Посмотрим, что в итоге получится. Но хорошо иметь такой разгрузочный блок по ходу насыщенного сезона – лишним точно не будет.

— То есть бедро не беспокоит?

— Ничего страшного в Чарльстоне не было, просто переход на новое покрытие, сыграла много матчей подряд, много времени провела на корте. Всё равно для тела непривычно большое количество скольжений при переходе с харда на грунт. Так что мышцы переутомились, через два дня всё уже было хорошо.

Дарья Касаткина Фото: Elsa/Getty Images

— Финал на обезболе играли?

— Нет, забинтовали ногу чисто в превентивных целях, чтобы просто об этом не думать — что сделаю какое-то резкое движение — и спокойно сыграть матч. Мы с братом (Александр – фитнес-тренер Дарьи. – Прим. «Чемпионата») очень много уделяем внимания восстановлению, прокачке всех возможных мест на теле, которые могут подвергнуться травмам – плечи, локти, колени, суставы. И большую роль в этом играет генетика: кому-то везёт больше, то есть мышцы и суставы выдерживают нагрузки, кто-то же чуть больше подвержен травмам, при этом делая одну и ту же работу. Знаю игроков, которые много работают над превенцией: в зале сидят, следят за питанием, медикаментами. Но в какой-то момент тело всё равно может сдать.

Чарльстон, пять проигранных финалов подряд

— После полуфинала с Пегулой вы в 15-й раз в карьере победили соперницу из топ-5 при 19 поражениях. Это что-то значит для вас?

— Честно, пока статистика на глаза не попадается, об этом и не думаешь. Что ты обыграл игрока топ-5, что игрока на шестой позиции – не имеет никакого значения. Это важно только статистически. Уровень у любого игрока может меняться каждый день: в один день играет лучше, в другой – хуже. Сейчас 15-я ракетка мира Даниэль Коллинз на уровне игрока из топ-5. Так что для меня эти цифры ничего не значат.

— А статистика в финалах? Пять проигранных подряд с 2023-го и три — в 2024-м. И все — силовым теннисисткам. В чём уступали?

— Если говорить про финалы этого года, то я играла там не то чтобы против силовых теннисисток, а против тех, кто в данный момент был в очень-очень хорошей форме. Проиграть в финале Лене Рыбакиной с титулом за плечами и в пятёрке WTA? Или Алёне Остапенко? Когда она показывает свой теннис, ей вообще тяжело что-то противопоставить. И то же самое с Коллинз: её 12 человек подряд не могли обыграть.

Статистика имеет значение для фанатов: когда на чём-то можно заострить внимание. Но сыграть три финала за четыре месяца, считаю, хороший результат. У меня в карьере, по-моему, такого не было. Я стараюсь из этого выжать только позитивные моменты. Это нездоровая тема: если, показав какой-то хороший результат на турнире, ты заостряешь внимание только на негативных моментах — мол, финалы проигрываешь. Да, это важно, но смотри, сколько ты матчей до этого выиграл, как это сделал и каких игроков обыграл. Для прогресса нужно заострять внимание на хороших вещах.

Конечно, нужно смотреть, почему ты эти финалы проигрывал, что ты можешь сделать лучше. Однако хвалить себя тоже нужно.

— Что надо для этого сделать?

— После последнего финала мыслей особо не было. Мы обсудили матч с тренером, потом посмотрела его сама по видео. Вспоминая свои ощущения во время игры, понимаю, что вариантов было не так много. Иногда такое бывает: с игроками подобного стиля в некоторых моментах сложно найти выходы из ситуации. В тот день, да и на турнире, Даниэль была на абсолютном пике, играла очень круто.

Даниэль Коллинз Фото: Elsa/Getty Images

К тому же замечаю, что очень часто ТВ не передаёт реальной картины того, что происходит на корте: с какой скоростью летит мяч, на какой высоте, с каким вращением, с какой подрезкой. Трансляция это всё очень сильно обрезает, и картинка становится узкой. В реальности больше вещей становятся понятными. Тот же полёт мяча Коллинз на экране не выглядит таким быстрым, как в реальности.

Горжусь тем, как прошла турнир в Чарльстоне: какие матчи провела, каких игроков обыграла. Плюс как я смогла найти выходы из этих матчей, потому что ситуации были очень сложными. Если брать меня образца прошлого года и этот полуфинал с Пегулой, то в 2023-м я бы его проиграла.

— В чём эта разница?

— Голова в теннисе — это 50% успеха. Хорошо, когда умеешь мобилизовать себя от первого до последнего очка в матче и бороться за каждое, даже если ты играешь не на 100% от своих возможностей. Ведь у тебя всё равно практически всегда будет момент, когда ты сможешь вернуться в матч и хотя бы навязать борьбу. И это сложно — держать себя в такой эмоциональной и ментальной узде, потому что у нас очень много турниров в году. Над этим нужно работать. У всех разная психология.

Моменты счастья и улыбка Алькараса

— При такой плотности календаря вообще получается выходить на корт счастливой?

— Стало лучше. По крайней мере, во время тренировок я всё больше наслаждаюсь процессом, а вот быть в туре, быть постоянно в дороге мне всё ещё сложно. Я приняла это как факт. Но от путешествий — а я имею в виду рабочих, не новую страну посмотреть – не начну получать кайф. Однако стараюсь балансировать – я всё-таки очень люблю теннис, мне нравится игра. Стараюсь концентрироваться на вещах, которые делают меня счастливой. А вещи, которые мне тяжело даются, стараюсь проходить на автомате: путешествия, смена отелей, самолёты, пересадки и потери багажа.

Быть счастливым всегда — невозможно: что-то радует больше, что-то меньше: иногда нахождение на корте не в кайф. Иначе это было бы странно. Все мы люди. Например, американцы четверть сезона играют дома, им классно. Европейцы приезжают в Европу и совершенно по-другому начинают себя чувствовать. У нас такие волны, но нужно находить позитив в мелочах.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Фальшивит ли Карлос, постоянно выходя на улыбке?

— Нет, Карлос не фальшивит (смеётся). У него это очень искренне выходит. Видно, что он наслаждается именно игрой, даже когда у него не очень что-то получается. Всё равно он находит моменты, когда можно на корте улыбнуться. Это очень круто. Круто, что он такой, но все мы разные.

Шарапова, Сафин, Дементьева — преемственность поколений в российском теннисе

— На награждении в Чарльстоне вы, как мне кажется, процитировали Даню Медведева: «лучше играть в финалах, чем не играть их совсем». К поздравительным речам готовитесь? Или это всегда экспромт?

— По ходу турниров или в жизни, какие мне мысли приходят, запоминаю: «О, прикольно, если когда-нибудь будет церемония, скажу об этом». В Чарльстоне, например, очень классные атмосфера и ребята, которые организуют турнир. Это мой склад характера: [информация] фильтруется, откладывается и выходит на награждении рядом с микрофоном. Так что я не особо готовлюсь, но могу в голове какую-то базу держать, а потом всё сверху уже накидывается.

— О поздравлениях. Накануне был день рождения Маши Шараповой. Российские теннисисты на связи с ней, она — на связи с вами? Есть этот коннект прошлого поколения российских звёзд и нынешнего?

— С Машей нет коннекта — ни с чем друг друга не поздравляем. Так получилось, что мы не застали периоды, где могли пересекаться. Если видим друг друга, тепло здороваемся. Но коннекта нет. Больше общего, например, с Леной Весниной. Потому что когда я зашла в тур, мы больше общались — и пару вместе играли. С Машей, к сожалению, такого контакта не наладилось.

Мария Шарапова Фото: Из личного архива Шараповой

— Елена Дементьева, Надежда Петрова, Динара Сафина?

— С Динарой в директе просто общались, пересекались несколько раз. Она классная, очень открытая в общении, с ней можно классно поболтать. С Леной Дементьевой пересекались один раз на премии Бориса Ельцина, когда мне было 13 лет — тогда она вручала стипендии. Это был первый и последний раз, когда мы пересекались (улыбается).

— Марата Сафина мы частенько видим на грунтовых кортах.

— Да, пару раз и с ним встречалась — он тогда тренировался с одним пацаном из академии! Он, конечно, очень прикольный чувак (улыбается), постоянно на приколе, всех подкалывает – не даёт расслабиться. Не знаю, каким в общении был Марат, когда играл. Но, кажется, не сильно изменился с того времени. С ним постоянно нужно быть сфокусированным, чтобы понять — он сейчас шутит или на серьёзе? Всё время миксует, из-за чего расслабленного общения не получается. Всегда чуть-чуть нужно быть сконцентрированным.

Дом, семья, Новый год в 16 лет в Тольятти

— Вы отмечаете особые даты, как и победы, — на ходу? Или есть что-то приземлённое в туре: дарите друг другу подарки?

— Значимость праздников улетучивается: Новый год, свой день рождения и день рождения близких – это всё пропадает. Новый год последний раз праздновала в Тольятти, когда мне было 16 лет. Дни рождения, может быть, и празднуются, но это всё скромно – ты или друзья по туру сегодня или завтра играют. Так что они не могут прийти. Иногда лучше просто поужинать. Мой день рождения – 7 мая – падает на конец Мадрида или начало Рима – на стыке. Но мне нравится, что ты в Европе – чуть ближе к сердцу, ближе к дому. Один день рождения в Риме в 2020-м я провела просто в изоляции: сдали тогда тест на ковид и ждали результатов в номере. Помню, сидела и плакала: «Ну как так, день рождения же!» Как бы в Риме, но в то же время в изоляции в маленьком номере.

— В эти моменты не скучаете по дому? По Тольятти? Обычно, когда не очень хорошо или одиноко, тянет куда-то назад, к близкому.

— Честно, скучаю. В последний раз там была в 2021 году. Скучаю по России в целом, скучаю по дому. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты — и внутри тепло. Когда приезжала в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить бы там, скорее всего, не стала, однако бывать в местах, где прошло моё детство — особая энергетика, которая подпитывает. Ох, чувствую, что годы идут, а я не молодею (смеётся). В такие моменты вопрос о доме, о родине звучит внутри ещё сильнее.

— Ваша открытость, откровенность — даже на уровне отстаивания интересов игроков WTA — из детства, о котором мы говорим?

— Думаю, от человека зависит. Что-то воспитывается, что-то закладывается. Но это, скорее, больше про ценности. Искренность и то, что идёт от сердца, воспитать невозможно. Это либо есть, либо этого нет. Навязать что-то человеку, что ему неестественно, можно, но это очень заметно. Мне же хочется больше открываться, больше хорошего, доброго дарить миру. Это из меня само выходит, ничего не могу с этим сделать (смеётся).

Как встретила Чиполлу, разница между подходами двух тренеров

— Наверное, вы и окружение так подбираете. Какой Флавио Чиполла?

— С Флавио мы до этого вообще не были знакомы. Так получилось, что я рассталась с Карлосом посреди сезона и подумала: «Блин, нужно быстро что-то делать, находить человека, с которым буду работать». Часто получается, что с первого раза вы не сходитесь с человеком и нужно искать другого. А мне повезло, что с первой попытки мы с Флавио нашли общий язык. Так как он играл, то и теннис изнутри очень хорошо понимает. И так как у него был определённый стиль игры — где-то лимитированный из-за небольших габаритов — то он должен был именно головой обыгрывать соперников. И мне такая тема зашла, потому что я сама люблю понимать теннис, к тому же физически не самый сильный игрок в туре, так что приходится находить какие-то пути, как выигрывать матчи. На этом мы сошлись.

Флавио Чиполла Фото: Lucas Dawson/Getty Images

— Похож на Карлоса Мартинеса?

— Карлос и Флавио – два абсолютно разных человека, два разных взгляда на воспитание игрока. Чиполла даёт намного больше свободы, хочет от меня, чтобы я сама принимала решения, не зацикливалась так сильно на том, что не дотренирую форхенд или бэкхенд до какого-то идеала. Наоборот, пытается расслабить мой мозг на корте, чтобы я получала удовольствие, не зацикливалась на каких-то ошибках и вещах, которые не получаются. Концентрировалась на позитивных моментах: что я могу сделать, чтобы навязать борьбу, а не уходила в негатив.

Разборы после матчей тоже отличаются: они мне больше подходят. Чувствую себя более свободной на корте, меня не лимитируют, мне доверяют. Сначала с этим были сложности, потому что непривычно, но это то, что мне подходит.

В матче от возвращения в десятку, отношение к рейтингу, №1 WTA – не цель

— Вы говорили, что, когда попали в топ-10 впервые, испугались. В Чарльстоне вы были в матче от десятки. Сейчас бы это воспринималось иначе?

— Да, после я ещё раз попала в десятку. И воспринималось это абсолютно по-другому. Тогда я не понимала, откуда у меня такой рывок и за счёт чего я должна его удерживать. Сейчас рейтинг – это не что-то фундаментальное. Он меняется каждую неделю: кто-то набирает очки, у кого-то они сгорают. Единственное, что важно – это стабильность и уровень игры. Тогда будет и рейтинг.

— Но всё же попасть на Итоговый – цель номер один в этом сезоне?

— Это важно, но не первоначальная моя цель. Уже напарывалась на то, что шла за рейтингом, и ничего хорошего по итогу из этого не выходило. Также после работы с психологом поняла, что рейтинг – это что-то важное, но оно идёт рядом с тобой, он тебя сопровождает. А идти нужно за уверенностью, уровнем игры, самоощущением на корте и за кортом. Если ты идёшь за цифрой – даже если однажды её и поймаешь – потом могут быть большие проблемы (улыбается). Я уже это проходила.

Дарья Касаткина Фото: Sarah Reed/Getty Images

— Это что за проблема?

— У всех она разная. Скрепя зубами, цепляясь за этот рейтинг, я дошла до цели — и не поняла как. Не знала, что развивать. Я шла не за развитием, а за цифрой. Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться. Потому что ты никогда не ударишься о потолок. И я никогда не ставила перед собой цель стать первой ракеткой мира – это то, обо что ты можешь удариться.

Будет ли играть пару и микст на Олимпиаде

— Сейчас статус первой ракетки России значит немного больше, чем в принципе по сезону – отбор на Олимпиаду. Вы не пробуете играть ни пары, ни миксты? Даже Даня поиграл в дуэте с Ромой Сафиуллиным.

— В миксте есть шанс лишь на «Шлеме» – этот разряд никогда не играла и даже не понимала. Поэтому резко влезать туда не решаюсь. Раньше много играла пару, но время идёт, и чувствую, что мне физически и ментально сложно вывозить, поэтому я концентрируюсь на одиночке. Пара – очень классный разряд, если ты его понимаешь. Я её понимаю на бумаге, но, когда нахожусь на корте, теряюсь, в ступоре. Наверное, потому что редко играю. У нас очень сложный, забитый календарь. Если одиночку хорошо играешь, то уже сложно. Как это делают Джессика и Коко вообще не понимаю. В прошлом году Пегула три разряда на US Open сыграла. Для меня это что-то фантастическое (улыбается)! Это, к слову, о генетике: она может играть три разряда — ей нормально. Кто-то и один разряд еле вывозит.

Коко Гауфф и Джессика Пегула Фото: Robert Prange/Getty Images

Пока не решила, буду ли играть эти разряды на Олимпиаде. Всё ещё идёт отбор, не хочу загадывать. Зависит от имён. Если отбирается Вероника, то, понятно, она будет играть пару. Потому что она играет [этот разряд]. Конкуренция на отбор колоссальная – шесть претендентов на четыре места с небольшим отрывом. Пока об этом говорить рановато.

Блиц

— Только оригинальный шмот или не против подделок или масс-маркета?

— Вещи — это вещи. Вообще неважно.

— Эмоции Медведева или контроль Синнера?

— Контроль Синнера.

— Что больше всего любит Даша Касаткина?

— Покушать.

— Что ненавидит Даша Касаткина?

— Не высыпаться.

— Месси или Надаль?

— Рафа. Любовь детства, Рафа (улыбается).

— Титул ТБШ или №1?

— ТБШ.

— Если бы не теннис, то что?

— Занялась бы дизайном.

— Один факт о Дарье Касаткиной, о котором не знает общественность?

— Ненавижу лакрицу и очень хочу завести двух французских бульдогов.

— Что бы вы сегодня посоветовали самой себе в начале карьеры?

— Не сомневаться в себе, любить себя и верить в свои силы, даже когда никто не верит.

— Если бы был шанс что-то изменить в прошлом по ходу карьеры, чтобы это было?

— Ничего бы не стала менять, всё происходит так, как должно.

— Что-то кроме тенниса вдохновляет?

— Меня вдохновляет просто жизнь. И понимание того, что за пределами корта есть столько всего классного и важного.