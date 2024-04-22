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Мадрид-2024: сетки, расписание, с кем играют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Янник Синнер

Медведев попал в одну половину к Синнеру. Итоги жеребьёвки «Мастерса» в Мадриде
Александр Насонов
Итоги жеребьёвки «Мастерса» в Мадриде
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А Андрей Рублёв в четвертьфинале может выйти на Карлоса Алькараса.

Сегодня, 22 апреля, в Мадриде прошла жеребьёвка мужской основной сетки супертурнира в столице Испании. На грунтовый «Мастерс» заявились все сильнейшие теннисисты, за исключением первой ракетки мира, 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Но Джокович, трёхкратный чемпион Мадрида, и в прошлом году не играл на этом турнире, так что никаких очков защищать ему не нужно.

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Вследствие снятия Новака первый номер посева получил действующий чемпион Australian Open Янник Синнер, вторая ракетка мира. Второй номер достался двукратному чемпиону ТБШ Карлосу Алькарасу. Испанский теннисист, занимающий третье место в рейтинге ATP, будет защищать титул — в прошлом году ему это удалось. А третьим сеяным стал победитель US Open — 2021 Даниил Медведев, располагающийся на четвёртой строчке в мировой классификации. Год назад Медведев дошёл до четвёртого круга в Мадриде, и пока это лучший его результат на турнире.

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По итогам жеребьёвки Медведев попал в верхнюю половину сетки и оказался там, где изначально был Синнер. Таким образом, первая ракетка России может встретиться с итальянцем в полуфинале, а с Алькарасом — в финале. Напомним, что какое-то время назад счёт личных встреч был 6-0 в пользу Даниила, однако за год Янник вплотную приблизился к сопернику — 6-5, по-прежнему в пользу Медведева.

Вот как выглядит возможный путь Даниила по турнирной сетке: второй круг — либо Кристофер О'Коннелл, либо Маттео Арнальди, третий — Себастьян Корда (25), четвёртый — Бен Шелтон (14)/Александр Бублик (17), четвертьфинал — Стефанос Циципас (6)/Алекс де Минор (10), полуфинал — Янник Синнер (1)/Каспер Рууд (5), финал — Карлос Алькарас (2)/Александр Зверев (4).

Андрей Рублёв, седьмой сеяный, получил такой маршрут. Во втором раунде Рублёв сразится либо с Даниэлем Эвансом, либо с квалифаером, в третьем его оппонентом может стать Алехандро Давидович-Фокина (27), в четвёртом — Хольгер Руне (11), в 1/4 финала — Карлос Алькарас (2), в 1/2 финала — Александр Зверев (4)/Хуберт Хуркач (8), в финале — Янник Синнер (1)/Даниил Медведев (3).

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Синнер, который год назад не играл в Мадриде, а в 2022-м дошёл до третьего раунда (пока это его лучшее выступление здесь), во втором круге выйдет на корт либо со своим соотечественником Лоренцо Сонего, либо с квалифаером. Далее его может ожидать такая сетка: третий раунд — Джордан Томпсон (32), четвёртый — Карен Хачанов (16), четвертьфинал — Каспер Рууд (5)/Григор Димитров (9), полуфинал — Даниил Медведев (3)/Стефанос Циципас (6), финал — Карлос Алькарас (2)/Александр Зверев (4).

Алькарас начнёт защиту титула матчем с победителем противостояния Артур Риндеркнеш — Александр Шевченко. После этого у него вырисовывается такая сетка: третий круг — Лоренцо Музетти (28)/Роман Сафиуллин, четвёртый — Уго Умбер (13), 1/4 финала — Андрей Рублёв (7), 1/2 финала — Александр Зверев (4)/Хуберт Хуркач (8), финал — Янник Синнер (1)/Даниил Медведев (3).

Кроме того, 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль в первом раунде сыграет с Дарвином Бланшем (США), а если пройдёт его, то вновь сразится с Алексом де Минором (10). Не далее как неделю назад де Минор обыграл Надаля в 1/16 финала «пятисотника» в Барселоне — 7:5, 6:1.

В итоге ожидаемые четвертьфиналы выглядят так:

Мадрид-2024. Мужчины. Турнирная сетка

Супертурнир в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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