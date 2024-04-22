Медведев попал в одну половину к Синнеру. Итоги жеребьёвки «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 22 апреля, в Мадриде прошла жеребьёвка мужской основной сетки супертурнира в столице Испании. На грунтовый «Мастерс» заявились все сильнейшие теннисисты, за исключением первой ракетки мира, 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Но Джокович, трёхкратный чемпион Мадрида, и в прошлом году не играл на этом турнире, так что никаких очков защищать ему не нужно.

Вследствие снятия Новака первый номер посева получил действующий чемпион Australian Open Янник Синнер, вторая ракетка мира. Второй номер достался двукратному чемпиону ТБШ Карлосу Алькарасу. Испанский теннисист, занимающий третье место в рейтинге ATP, будет защищать титул — в прошлом году ему это удалось. А третьим сеяным стал победитель US Open — 2021 Даниил Медведев, располагающийся на четвёртой строчке в мировой классификации. Год назад Медведев дошёл до четвёртого круга в Мадриде, и пока это лучший его результат на турнире.

По итогам жеребьёвки Медведев попал в верхнюю половину сетки и оказался там, где изначально был Синнер. Таким образом, первая ракетка России может встретиться с итальянцем в полуфинале, а с Алькарасом — в финале. Напомним, что какое-то время назад счёт личных встреч был 6-0 в пользу Даниила, однако за год Янник вплотную приблизился к сопернику — 6-5, по-прежнему в пользу Медведева.

Вот как выглядит возможный путь Даниила по турнирной сетке: второй круг — либо Кристофер О'Коннелл, либо Маттео Арнальди, третий — Себастьян Корда (25), четвёртый — Бен Шелтон (14)/Александр Бублик (17), четвертьфинал — Стефанос Циципас (6)/Алекс де Минор (10), полуфинал — Янник Синнер (1)/Каспер Рууд (5), финал — Карлос Алькарас (2)/Александр Зверев (4).

Андрей Рублёв, седьмой сеяный, получил такой маршрут. Во втором раунде Рублёв сразится либо с Даниэлем Эвансом, либо с квалифаером, в третьем его оппонентом может стать Алехандро Давидович-Фокина (27), в четвёртом — Хольгер Руне (11), в 1/4 финала — Карлос Алькарас (2), в 1/2 финала — Александр Зверев (4)/Хуберт Хуркач (8), в финале — Янник Синнер (1)/Даниил Медведев (3).

Синнер, который год назад не играл в Мадриде, а в 2022-м дошёл до третьего раунда (пока это его лучшее выступление здесь), во втором круге выйдет на корт либо со своим соотечественником Лоренцо Сонего, либо с квалифаером. Далее его может ожидать такая сетка: третий раунд — Джордан Томпсон (32), четвёртый — Карен Хачанов (16), четвертьфинал — Каспер Рууд (5)/Григор Димитров (9), полуфинал — Даниил Медведев (3)/Стефанос Циципас (6), финал — Карлос Алькарас (2)/Александр Зверев (4).

Алькарас начнёт защиту титула матчем с победителем противостояния Артур Риндеркнеш — Александр Шевченко. После этого у него вырисовывается такая сетка: третий круг — Лоренцо Музетти (28)/Роман Сафиуллин, четвёртый — Уго Умбер (13), 1/4 финала — Андрей Рублёв (7), 1/2 финала — Александр Зверев (4)/Хуберт Хуркач (8), финал — Янник Синнер (1)/Даниил Медведев (3).

Кроме того, 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль в первом раунде сыграет с Дарвином Бланшем (США), а если пройдёт его, то вновь сразится с Алексом де Минором (10). Не далее как неделю назад де Минор обыграл Надаля в 1/16 финала «пятисотника» в Барселоне — 7:5, 6:1.

В итоге ожидаемые четвертьфиналы выглядят так:

Супертурнир в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».