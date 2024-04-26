Российскую теннисистку обокрали в Мадриде. Игроков в последнее время грабят очень часто

99-я ракетка мира Мария Тимофеева проиграла Хэрриет Дарт (6:4, 3:6, 5:7).в финале квалификации «тысячника» в Мадриде. Это не единственное неприятное воспоминание, с которым 20-летняя российская теннисистка покинет столицу Испании. В соцсетях Мария сообщила, что стала жертвой мошенников. С её карты списали € 10 тыс.

«В общем, в последние несколько дней, пока я здесь, в Мадриде, кто-то тратил деньги с моего банковского счета и списал около € 10 тыс. Я в шоке, потому что не знаю, как это могло произойти. Карта почти всё время была со мной, за исключением одного момента, когда я оставила её в номере, пока его убирали горничные отеля.

Покупки сделаны здесь, в Испании, в Мадриде, примерно в этом районе, причём, как правило, для онлайн-покупок требуется код подтверждения, который обычно приходит на мой телефон, но он не приходил, и я не знаю, что ещё добавить. Обстоятельства безумные, и я не знаю, как это могло произойти, поэтому, пожалуйста, поделитесь информацией и будьте очень внимательны в Испании и в таких ситуациях, потому что это происходит каждый раз, когда я сюда приезжаю, и это уже за гранью», — заявила Тимофеева.

Мария Тимофеева Фото: Megan Briggs/Getty Images

Мария дала понять, что не в первый раз пострадала от мошенников в Испании. В последнее время теннисистам стоит быть осторожными не только в этой стране. Подобные случаи с игроками WTA и ATP участились, только за четыре месяца 2024 года было три резонансных случая с учётом ситуации Тимофеевой, а с начала 2023-го — сразу семь.

Себастьян Корда лишился дорогих часов перед «Мастерсом» в Монте-Карло

4 апреля в Рокебрюн-Кап-Мартен, городе в 15 минутах езды от Монте-Карло, жертвой ограбления стал американский теннисист Себастьян Корда. В 19:30 на 27-ю ракетку мира напали двое злоумышленников в шлемах на скутере. Корду схватили, когда он спускался по лестнице. По информации Le Figaro, один нападавший повалил спортсмена на землю и удерживал, а другой забрал у него часы Richard Mille стоимостью в $ 300 тыс.

Себастьян не пострадал физически. Он сразу пошёл в полицейский участок и подал заявление. Правоохранители взяли на месте преступления образцы ДНК, использовали для розыска подозреваемых камеры видеонаблюдения, но грабителей пока так и не нашли.

Richard Mille Корды были спонсорскими. Теннисист представляет этот бренд часов с 2022 года, став его послом вслед за старшими сестрами гольфистками Нелли и Джессикой. Компания сразу же предоставила ему новые, в которых он выступал в Монте Карло.

Себастьян Корда получил новые часы от бренда сразу после ограбления Фото: Julian Finney/Getty Images

Дорогие аксессуары теннисистов часто привлекают к себе внимание злоумышленников. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная российская теннисистка Светлана Кузнецова в соцсетях вспоминала резонансные ограбления Григора Димитрова (2023 год) и Рафаэля Надаля (2012), комментируя случай с Кордой.

«Лазурный берег не совсем то место, где ждешь дерзкого нападения. С дорогими часами теннисистам вообще не везёт. В прошлом году в Барселоне ограбили Григора Димитрова, он лишился часов за $ 70 тыс. — тогда злоумышленники действовали так же, как в случае с Кордой, подъехали к жертве на мотоцикле. Но Григору всё же повезло чуть больше, Себастьяна при этом ещё и повалили на землю, это совсем уж жутко. Похожий случай был и у Рафаэля Надаля — у него тоже украли часы и тоже Richard Mille за $ 300 тыс. Это было 12 лет назад. К счастью, на Рафу никто не напал, аксессуар исчез из его номера в отеле. Позже их и вовсе удалось вернуть», — написала Кузнецова.

Юлию Путинцеву обокрали в Мадриде, как и Тимофееву

Казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву в марте обворовали перед крупным турниром в Индиан-Уэллсе. У Юлии украли сумку с ценными вещами. Интересно, что случилось это в том же Мадриде, откуда Путинцева летела в Калифорнию.

«На самом деле, даже не знала, приеду в Индиан-Уэллс или нет. У меня случился капец. Когда летела сюда из Дубая, у меня был рейс в Майами с пересадкой в Мадриде. Пересадка была то ли 10, то ли 11 часов. Я решила поспать в отеле, и потом на следующий день у меня был рейс. При заселении в отель у меня украли сумку, а у меня там было просто всё, включая американскую визу. Я в полном шоке. У меня в сумке был AirTag. Я звоню полицейским, говорю, что надо ехать. Они отказались, сказали, что сначала нужен протокол. Приезжаю в участок, начинаю составлять протокол — описываю, что украли, когда украли. Заполнила, говорю: «Поехали». А они говорят: «Нет, не поедем, не наша зона».

Я с ними ругаюсь, спорю, плачу, говорю: «Просто можете меня сопроводить, я сама с ними разберусь (смеётся)». Я была в отчаянном состоянии, хотела в Майами, поэтому была готова сама туда идти. Мне уже мама по телефону говорит: «Юль, не ходи пожалуйста!» Папа тоже. Я согласилась. Потом с другими полицейскими разговаривала, они сказали, что там квартира и они не имеют права туда заходить. В общем, сидела я в Мадриде и не понимала, что делать.

Мне, слава богу, помог мой агент по визам. Он быстро организовал приглашение, чтобы я получила право на въезд в США. Было всё очень тяжело, очень дорого, но я ему благодарна, что он всё это смог организовать. Я приехала в пятницу, сразу прыгнула на корт. Неделю не тренировалась, просто сидела в Мадриде. Туда ко мне тренер прилетел, чтобы поддержать. Мы вместе пошли искать этот AirTag, он указывал на какую-то школьную территорию. В общем, документов мы не нашли, только AirTag», — сказала Путинцева в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Юлия Путинцева Фото: Kenta Harada/Getty Images

Грабителей Ника Кирьоса и Маргарет Корт поймали, обворовавшие Григора Димитрова и Люка Пуя ушли от наказания

Тимофеева, Корда, Путинцева пострадали от воров в течение четырёх месяцев 2024 года. Столь высокую частоту ограблений теннисистов сложно припомнить. Далеко не каждый год игроки вообще сталкиваются с подобным, хотя 2023-й тоже выдался достаточном «урожайным» в этом плане – жертвами стали Григор Димитров, Люка Пуй, Маргарет Корт и Ник Кирьос.

Димитров, как упоминалось выше, лишился часов в Барселоне. Французский теннисист Люка Пуй потерял драгоценности на сумму € 600 тыс., когда воры проникли в его дом в Ренне в мае прошлого года. В случае Пуя злоумышленников не поймали. Аналогичная ситуация у Димитрова, но полиция хотя бы назвала виновников – некую банду грабителей из Неаполя.

Однако есть и случаи задержания преступников. 26 января 2023 года в дом легендарной 24-кратной чемпионки ТБШ (из них 11 выиграла в Открытую эру) Маргарет Корт в австралийском городке Сити-Бич проникли два вора. Они украли награды, медали и драгоценности, которые попались им под руку. Правда, действовали не совсем профессионально для грабителей: в спешке бежали из дома Корт, растеряв часть украденного возле ближайших кустарников и садов. Уже 30 января полиция задержала двух жителей Перта 33 и 34 лет, которых признали виновными в совершении преступления.

Ник Кирьос лично помог поймать преступника, укравшего его автомобиль Tesla Фото: Из личного архива Ника Кирьоса

Знаменитый теннисный скандалист Ник Кирьос лично приложил руку к поимке грабителя, использовав современные технологии. В мае прошлого года преступник украл его зелёный автомобиль Tesla. За рулём в тот момент была мать Ника, у которой злоумышленник отобрал ключи, угрожая пистолетом. Полиция некоторое время преследовала машину, но в итоге потеряла след. Тогда подключился сам Кирьос. Теннисист использовал приложение на своём телефоне, которое контролирует скорость автомобиля и определяет его местоположение. В итоге правоохранители задержали грабителя, им оказался 33-летний житель Канберры.

Злоумышленник нанял себе хороших адвокатов, которые едва не замяли дело, обвинив полицию в задержке со сбором улик. Только в марте этого года преступник всё-таки признал себя виновным в грабеже с применением огнестрельного оружия. Судебная тяжба ещё не завершена. В ближайшее время станет ясно, на какой срок его отправят в тюрьму.