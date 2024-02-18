У Роддика отняли $ 300, дом Винус обнесли на $ 400 тыс. Кого из теннисистов ещё ограбили?

Обратной стороной популярности спортсменов, актёров и других селебрити зачастую становятся зависть и алчность со стороны других людей. Расслабляться никогда нельзя – иначе можно стать лёгкой добычей для разного рода преступников, в том числе и наделённых властью. В 2006 году такая история произошла в Москве с чемпионом US Open – 2003 и бывшей первой ракеткой мира Энди Роддиком, у которого полицейский с помощью угроз отправить американца в тюрьму отобрал $ 300. «Тогда я не хотел поднимать шум, вдруг это был просто один плохой полицейский. Но теперь я лучше понимаю все обстоятельства», – написал Роддик в своих социальных сетях.

В похожих ситуациях оказывалось множество игроков. При этом лишиться определённой суммы денег или драгоценностей, а что ещё хуже – обзавестись серьёзной психологической травмой можно в любом городе мира – от Лондона до Парижа или Нью-Йорка. Вспомнили наиболее громкие подобные истории.

Винус Уильямс не спасло, что её дом находится в закрытом посёлке

Во время пресс-конференции на Уимблдоне-2017 журналисты довели Уильямс-старшую до слёз вопросами о ДТП с участием пятикратной победительницы этого турнира. За месяц до поездки в Англию внедорожник Винус столкнулся с автомобилем 78-летнего Джерома Барсона, который скончался в результате полученных травм. Год спустя стороны достигли досудебного урегулирования спора по поводу компенсации, но перед этим теннисистке вновь пришлось пить успокоительное.

Винус в обалденном луке на US Open — 2023 Фото: Из личного архива Винус Уильямс

Пока 37-летняя Уильямс сражалась на US Open — 2017, её дом в закрытом посёлке в Палм-Бич-Гарденс ограбили. Злоумышленники обчистили жилище спортсменки на $ 400 тыс. Не спасло Винус даже то, что дом находится в хорошо охраняемом районе – что-то вроде Рублёвки, только во Флориде.

После победы над депрессией Пуя ограбили на € 600 тыс.

Один из главных талантов французского тенниса прошлого десятилетия Люка Пуй входил в топ-10, побеждал Надаля (на US Open — 2016), но затем парня накрыла жуткая депрессия. Теннисист пил в одиночестве и спал по часу в сутки, из-за чего сходил с ума на тренировках и срывался на близких. В итоге, чтобы сохранить ментальное здоровье, Люка обратился к специалистам и на год приостановил карьеру. «Иногда у нас бывают моменты, когда мы ломаемся. Эти моменты были очень трудными, потому что я собирался врезаться на автомобиле в стену. К счастью, я не решился на это», – признался спортсмен.

Пую пришлось через многое пройти в последние годы Фото: Clive Mason/Getty Images

Но стоило парню вернуться и вновь почувствовать вкус большой игры, как во время «Ролан Гаррос» — 2023, где он преодолел квалификацию и даже вышел во второй круг, Пуя ждало новое потрясение – его дом в Ренне ограбили. Преступники украли у теннисиста драгоценности и люксовые часы на € 600 тыс.

Воры вернули Весниной украденные олимпийские медали

Сейчас победительница Олимпиады в Рио-2016 и серебряная призёрка Игр в Токио-2020 готовится к возвращению в тур после беременности – Елена выступит в паре с Анастасией Потаповой в Индиан-Уэллсе. 37-летняя Веснина ещё не приняла решение, в каких точно турнирах сыграет, но этот сезон совершенно точно станет для неё последним в профессиональном теннисе. При возобновлении путешествий россиянке стоит хорошенько позаботиться о безопасности своего жилища, чтобы не повторилась неприятная история 2021 года.

Елена вот-вот вернётся в большую игру Фото: Из личного архива Елены Весниной

Сентябрьским вечером теннисистка вместе с мужем отправилась в гости к знакомым, а по возвращении обнаружила, что двери её дома в Подмосковье взломаны – воры похитили олимпийские медали и драгоценности, а также взломали сейф. По словам Весниной, она забыла включить в доме сигнализацию, что облегчило задачу злоумышленникам. «Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте. Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе», – сокрушалась чемпионка. К счастью, спустя неделю награды Елене вернули – воры оказались фанатами теннисистки.

Димитров стал жертвой банды профессиональных воров из Неаполя

Переживающему вторую молодость Григору Димитрову досталось в прошлом году в Барселоне. Он ехал в отель на автомобиле после первой тренировки в столице Каталонии, когда зеркало заднего вида Димитрова разбил мужчина, управлявший мотоциклом. Когда 31-летний Григор потянулся, чтобы поправить зеркало, вор схватил его за запястье и сорвал с руки швейцарские часы Bianchet стоимостью $ 76 тыс.

Григор Димитров и его швейцарские часы Фото: Kelly Defina/Getty Images

Димитров не стал предпринимать никаких действий, в отличие от гонщика Формулы-1 Себастьяна Феттеля, который в прошлом году бросился в погоню за ворами, укравшими в Барселоне рюкзак из его авто. В полиции сообщили, что в городе орудует банда профессиональных воров из Неаполя, которая прежде украла часы у футболиста «Барселоны» Роберта Левандовского по такой же схеме, как и с Димитровым. «Самое главное, что я не пострадал», – написал Григор в соцсетях. На следующий день он уверенно обыграл в матче первого круга Barcelona Open эквадорца Эмилио Гомеса, но на следующую игру не вышел из-за травмы – возможно, сказался пережитый стресс.

Три трофея Сампраса после ограбления нашли в городском парке под деревом

«Для меня потерять все награды и трофеи – всё равно что лишиться всей истории моей теннисной жизни», – горевал в 2010 году великий американский теннисист Пит Сампрас. Самое печальное, что Пит подстраховался и не хранил реликвии дома, а воспользовался услугами специального хранилища личных вещей. «Думал, тут везде камеры наблюдения. Полагал, что тут кубки в безопасности. Я просто в шоке, что их система безопасности оказалась нулевой. Обиднее всего, что теперь не смогу показать свои трофеи детям», – не мог поверить в случившееся Сампрас.

Пит Сампрас с уимблдонским трофеем Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ни один из украденных предметов не был застрахован, так как, по словам Сампраса, их невозможно оценить в денежном эквиваленте. Воры унесли почти все трофеи, завоёванные Сампрасом в результате побед на 64 турнирах, включая награды за два выигранных Кубка Дэвиса, одну Олимпиаду, а также шесть призов, удостоверяющих его звание первой ракетки, вручённые ему с 1993 по 1998 год. Правда, по словам Сампраса, из 14 наград за победу в турнирах «Большого шлема» исчезла лишь одна, но та, которая имеет особая значение, – кубок Открытого чемпионата Австралии 1994 года, первого «Шлема» в его карьере. Спустя месяц после кражи три трофея чемпиона нашли в лос-анджелесском Гриффит-Парке – они валялись под деревом. Возможно, именно там преступники делили добычу.

Чакветадзе и её родственникам угрожали ножами и пистолетами

Хуже всего, если ограбление наносит пострадавшим серьёзную психологическую травму, как Чакветадзе. В 2007 году преступники в масках забрались в дом родителей известной спортсменки, избив и ограбив всю семью, включая Анну. «В три часа ночи меня разбудили. В доме было пять незнакомых мужчин – в масках и тёмной одежде. Я услышала крик из другой комнаты. Поняла, что кричал отец. Сразу накатила паника. Я думала, что мне конец. Эти люди были вооружены пистолетами и ножами», – рассказала Анна в интервью Аvozdotenis. Семью избили и украли почти всё самое ценное: драгоценности, бриллианты, часы, все призы Анны, подарки и 5 млн рублей.

Анна медитирует Фото: Из личного архива Анны Чакветадзе

Эта ужасная история наложила отпечаток на дальнейшую карьеру Чакветадзе – экс пятая ракетка мира призналась, что из-за той трагедии не смогла вернуться на высокий уровень. Вдобавок ко всему у Анны начались серьёзные проблемы со здоровьем, она стала регулярно падать в обмороки и вскоре завершила карьеру.

Дело имело большой общественный резонанс и находилось на особом контроле. Через год полиция задержала по подозрению в нападении на дом Чакветадзе нескольких людей, и один из них признал вину в разбойном нападении. Однако отец теннисистки Джамбул был уверен, что обвиняемого в преступлении заставили сознаться, и провёл собственное расследование. Оказалось, что к нападению причастна группа граждан Молдавии, которые, по его мнению, и организовали ограбление. Уголовное дело так и не было открыто.