Свёнтек рвётся в финал Мадрида! Позже выйдут на корт Медведев, Рыбакина, Соболенко. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В четверг, 2 мая, завершатся четвертьфинальные поединки одиночного разряда у мужчин и пройдут оба полуфинала у женщин. Первая ракетка турнира Янник Синнер снялся с турнира из-за проблем с бедром, а Карлоса Алькараса (2) выбил из сетки Андрей Рублёв (7). Таким образом, наивысший номер посева остался у россиянина Даниила Медведева (3). Он сразится с чехом Иржи Легечкой (30), который ранее убрал с дистанции многократного чемпиона Рафаэля Надаля. У женщин Ига Свёнтек (1) сразится с Мэдисон Кис (18), а Елена Рыбакина (4) – с Ариной Соболенко (2). Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.
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Матч только начался, а Ига Свёнтек уже сделала брейк — 2:0.
Расписание четверга
В четверг в Мадриде очень интересные матчи. Собрали для вас расписание всех поединков
- 2 мая 2024
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16:53
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16:43
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15:45
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12:43
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11:58
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11:51
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10:56
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09:46
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09:23
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08:27
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08:05
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04:55
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04:23
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03:30
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02:44
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00:49
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00:36
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00:33
- 1 мая 2024
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23:34
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23:15
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22:51
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22:23
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22:15
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22:13
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21:54
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21:37
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21:35
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21:30
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21:18
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21:08
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20:22
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20:04
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19:58
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19:54
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19:54