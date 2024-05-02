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Медведев, Соболенко, Рыбакина, Свёнтек: онлайн-трансляция Мадрид-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Свёнтек рвётся в финал Мадрида! Позже выйдут на корт Медведев, Рыбакина, Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Мадриде. LIVE!
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На грунтовом «Мастерсе» в четверг завершаются четвертьфиналы и начнутся полуфиналы. Сыграет и россиянин. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В четверг, 2 мая, завершатся четвертьфинальные поединки одиночного разряда у мужчин и пройдут оба полуфинала у женщин. Первая ракетка турнира Янник Синнер снялся с турнира из-за проблем с бедром, а Карлоса Алькараса (2) выбил из сетки Андрей Рублёв (7). Таким образом, наивысший номер посева остался у россиянина Даниила Медведева (3). Он сразится с чехом Иржи Легечкой (30), который ранее убрал с дистанции многократного чемпиона Рафаэля Надаля. У женщин Ига Свёнтек (1) сразится с Мэдисон Кис (18), а Елена Рыбакина (4) – с Ариной Соболенко (2). Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

Мадрид – 2024. Мужчины. Сетка
Мадрид – 2024. Женщины. Сетка
Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 17:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
1
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 22:30 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

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Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Матч только начался, а Ига Свёнтек уже сделала брейк — 2:0.

Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 17:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
1
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
17:16 Даниил Сальников

Расписание четверга

В четверг в Мадриде очень интересные матчи. Собрали для вас расписание всех поединков

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