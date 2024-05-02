На грунтовом «Мастерсе» в четверг завершаются четвертьфиналы и начнутся полуфиналы. Сыграет и россиянин. Подробности — в трансляции.

Свёнтек рвётся в финал Мадрида! Позже выйдут на корт Медведев, Рыбакина, Соболенко. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В четверг, 2 мая, завершатся четвертьфинальные поединки одиночного разряда у мужчин и пройдут оба полуфинала у женщин. Первая ракетка турнира Янник Синнер снялся с турнира из-за проблем с бедром, а Карлоса Алькараса (2) выбил из сетки Андрей Рублёв (7). Таким образом, наивысший номер посева остался у россиянина Даниила Медведева (3). Он сразится с чехом Иржи Легечкой (30), который ранее убрал с дистанции многократного чемпиона Рафаэля Надаля. У женщин Ига Свёнтек (1) сразится с Мэдисон Кис (18), а Елена Рыбакина (4) – с Ариной Соболенко (2). Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

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