«Мне нравится оставаться расслабленным». Медведев — о защите титула на «Мастерсе» в Риме

Даниил Медведев пережил очень неприятные моменты в Мадриде, где травмировал мышцу ноги и, попытавшись некоторое время играть с ней после получения медицинской помощи, снялся с четвертьфинала с Иржи Легечкой. К счастью, повреждение, судя по всему, оказалось не слишком серьёзным, так что сейчас россиянин прилетел в Рим и готовится к субботнему старту на «Мастерсе», который весьма неожиданно выиграл в прошлом году. Напомним, Даниилу до сих пор не удалось победить на одном и том же турнире дважды. В преддверии своего старта в Италии действующий чемпион дал пресс-конференцию.

– Даниил, с возвращением в Рим вас! Поделитесь, пожалуйста, свежей информацией по поводу травмы, которую вы получили в Мадриде.

– Сейчас я чувствую себя хорошо. Я бы сказал, что это была небольшая травма. После неё я провёл ещё три дня в Мадриде, восстанавливался. Затем приехал сюда, бил по мячу со спарринг-партнёрами, контролировал своё передвижение по корту. Сегодня уже наносил удары без ограничений. Завтра у меня ещё целый день до первого матча, так что я готов играть. И, конечно, избегать любых рисков, способных усугубить травму – это совершенно естественно. Я выйду на корт [на официальные поединки] и посмотрю, как всё пойдёт.

– К вопросу о травмах – мы видели ряд топ-игроков, получавших те или иные повреждения на грунтовых кортах. Как вы считаете, это просто совпадение или тут есть какая-то конкретная причина?

– Я считаю, что в целом травмы являются совпадениями – разве что за исключением случая, когда все игроки получают одну и ту же травму. Что касается конкретно меня, моего тела, то я знаю, что на грунте у меня выше шанс… Давайте скажем так – не то чтобы травмироваться, но устать. А когда ты устал, возрастает и вероятность получить травму. Будучи моложе, я больше играл на харде. У меня ощущение, что когда я играю на харде, то не травмируюсь, потому что лучше контролирую свои движения. На грунте мне тяжелее, приходится заставлять себя двигаться, больше думать о каждом движении, потому что я не знаю, как скользить. Чем больше практики, чем больше я тренируюсь, тем больше и больше учусь скользить, но всё равно приходится отчасти заставлять себя делать это. И, например, когда бежишь за укороченным на харде, ты догоняешь его, резко тормозишь – и всё. Здесь же нужно скользить к мячу, потом бежать назад и так далее. Для моего тела грунт подходит хуже. У меня всегда были проблемы с этим, я много раз получал травмы в Мадриде, перед Римом. Но у всех свои ситуации. Я считаю, что травмы [других игроков] – просто совпадения.

– В прошлом году вы говорили о том, насколько странным и сюрреалистичным было чувство, что вы – чемпион Рима. Приехать сюда сейчас в качестве действующего чемпиона ещё более сюрреалистично?

– Если честно, то это прекрасное чувство. Тут есть фотографии меня с кубком – в классном туннеле, где собраны все чемпионы. Довольно приятное ощущение, честно говоря. И я изменил свой взгляд на грунтовые корты в целом. В Мадриде я выступил лучше, [чем в прежние годы], играл там очень хорошо. Одержал хорошие победы, вышел в четвертьфинал. Я даже не разочарован – что случилось, то случилось, это спорт. Я получил травму и проиграл матч. Но мне жаль, потому что было интересно узнать, смог бы я пройти дальше, если бы не травма. Однако теперь у меня будут шансы здесь. Словом, я чувствую, что могу добиваться серьёзных результатов на грунтовых кортах, и они не будут таким сюрпризом, как в прошлом году (улыбается).

– Вы упомянули разницу между своим передвижением по корту на харде и на грунте. Что вы меняли, чтобы вам стало комфортнее двигаться на грунте? Как вы это тренируете?

– Скажу так – это практика и опыт. Два-три года назад, когда я скользил по грунту и затем выполнял удар, то всегда задумывался о том, правильно ли всё сделал, сомневался в себе. Теперь же я в целом знаю, что должен делать, и надо лишь успешно выполнять это. Если не получится – что ж, постараюсь в следующий раз сделать всё лучше. На тренировках же мы теперь работаем над более конкретными элементами, а раньше было что-то вроде: давай попробуем вот это или это, посмотрим, как оно сработает. В прошлом году мы нашли нужные упражнения, нужные движения по корту, а в этом году продолжаем в том же духе. Всё работает отлично, и я очень рад.

– Играя на турнире, где вы стали чемпионом в прошлом году, вы чувствуете больше давления?

– Вероятно, я должен чувствовать больше давления, но обычно этого не происходит. При этом я ни разу не защитил ни один титул. Может быть, мне нужно бояться этого давления (улыбается). Знаете, когда я был моложе, кто-то сказал мне – и я считаю, что это очень хороший совет – что нельзя защищать очки. Новый сезон – это всегда новый сезон, и ты просто набираешь очки. Сейчас я второй в [чемпионской] гонке, и это прекрасно. Мне хочется подниматься выше. Даже если я потеряю здесь тысячу очков, то, скорее всего, всё равно останусь четвёртым [в рейтинге 52 недель]. По очкам этого года я второй. Если продолжу хорошо играть, то к концу сезона, вероятно, смогу стать второй или третьей ракеткой мира, что-то вроде того. Я не чувствую давление. Очень рад, что победил здесь в прошлом году, и хочу хорошо выступить и на этот раз. Но, возможно, это неправильный подход и мне нужно изменить его, не знаю (улыбается). Сейчас я не хочу это менять. Мне нравится оставаться расслабленным. Посмотрим – быть может, когда-нибудь мне придётся подвергать себя большему давлению.

– Некоторые топ-игроки пропускают этот турнир, зато сюда приехал Новак Джокович. Как считаете, насколько он хорош как грунтовый игрок? У вас нет ощущения, что из-за доминирования Рафы люди немного упускают из вида силу Новака на грунте?

– Да, безусловно. Играть в одном поколении с Рафой, который 14 раз стал чемпионом «Ролан Гаррос», кажется, 10 раз победил в Риме – не помню точную цифру (действительно 10. – Прим. «Чемпионата»)… Невероятно сложно найти кого-то с хотя бы близким уровнем наследия на грунте. Но Новак невероятен на всех покрытиях. Может быть, из-за Рафы на песчаных кортах у него немного меньше титулов [здесь], чем могло бы быть. Но то же можно сказать и про Рафу – если бы не Новак, вероятно, у него было бы больше выигранных турниров на харде и траве. Новак великолепен на всех покрытиях. Думаю, что трава и хард больше подходят для его игры, там Новак просто неудержим. На мой взгляд, со стороны на грунте он чуть-чуть более уязвим. При этом он всё равно выиграл три «Ролан Гаррос», два Монте-Карло, если не ошибаюсь, три или четыре раза победил в Риме. И это уже невероятно. Поэтому Новак, бесспорно, один из лучших спортсменов во всём мире [а не только в теннисе].

– Вы считаете себя фаворитом нынешнего турнира из-за своей победы в прошлом году? Если нет, то кого можете назвать таковым?

– Я определённо выберу Новака. Но я где-то недалеко. Правда, в Монте-Карло я провёл только два матча, а вот в Мадриде дошёл до четвертьфинала, чувствовал себя хорошо. После травмы никогда не бывает легко сразу вернуться на высокий уровень. Первый матч будет очень показательным в плане того, чтобы понять, как я сейчас играю. Думаю, что если я хорошо проведу первый матч, то могу быть одним из фаворитов.