20-летняя Шнайдер выиграла турнир в Париже! Россиянка дебютирует в топ-50 рейтинга WTA

В воскресенье, 19 мая, на турнире WTA в Страсбурге (Франция) начались матчи первого круга. Это соревнование проводится с 1987 года и до недавнего времени имело категорию WTA-250, а с сезона-2024 имеет статус «пятисотника». Российские теннисистки дважды становились сильнейшими в Страсбурге. В 2010 году титул завоевала Мария Шарапова, а в 2018-м лучше всех оказалась Анастасия Павлюченкова. В финальном матче, в котором Павлюченковой противостояла Доминика Цибулкова, случились три тай-брейка: 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6) в пользу россиянки. А действующей чемпионкой турнира является украинка Элина Свитолина, которая год назад обыграла в решающем матче Анну Блинкову — 6:2, 6:3.

В этот раз первые два номера посева получили чемпионка Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова и Беатрис Хаддад-Майя. В основную сетку попали шесть россиянок: Людмила Самсонова (5), Екатерина Александрова (6), Анастасия Павлюченкова (8), Анна Калинская, Анастасия Потапова и Эрика Андреева — последняя пробилась через квалификацию. А вот 39-летняя Вера Звонарёва проиграла американке Эшлин Крюгер в первом раунде отбора с разгромным счётом 0:6, 0:6.

Сегодня прошли две встречи с участием россиянок. Анастасия Павлюченкова, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, играла с украинкой Ангелиной Калининой, 31-й ракеткой мира. Это был их первый очный матч, и победу одержала Калинина.

В третьем гейме, после того как теннисистки успели по разу взять свою подачу, пошёл дождь. Матч пришлось прервать на 15 минут, но на ход игры это особо не повлияло. В пятом гейме Павлюченкова вырвалась вперёд с брейком, но затем Калинина перехватила инициативу. Украинка сделала два брейка подряд, а в промежутке сама ушла с брейк-пойнта. И подала под ноль в девятом гейме — 6:3 за 56 минут. Анастасию, допустившую четыре двойные ошибки за партию, подвело огромное количество невынужденных — 24 против 4 у Ангелины.

Второй сет также начался с 1:1, причём Павлюченкова во втором гейме не смогла реализовать брейк-пойнт. Проиграв приём, россиянка в ярости принялась стучать ракеткой по корту, за что получила предупреждение от судьи на вышке.

Анастасия Павлюченкова стучит ракеткой по корту в матче с Ангелиной Калининой на турнире WTA-500 в Страсбурге-2024 Фото: кадр из трансляции

Несмотря на это, Анастасия сумела прибавить. В третьем гейме она отыграла три брейк-пойнта, а в шестом забрала подачу соперницы — 4:2. Калинина сразу же отыграла этот брейк, но в следующем гейме вновь неудачно отподавала — 5:3 в пользу Павлюченковой. И в девятом гейме россиянка, снова собравшая четыре двойные ошибки за сет, с третьего сетбола подала на партию — 6:3 за 55 минут.

В решающем сете теннисистки добрались до 3:3, сделав по два брейка. После седьмого гейма, который на своей подаче взяла Калинина, вновь пошёл дождь, и на этот раз перерыв растянулся более чем на час. По возобновлении игры соперницы обменялись брейками — украинка при 5:3 не подала на матч, не выиграв ни одного очка. Однако Анастасия этим не воспользовалась. В 10-м гейме она также не взяла ни розыгрыша на подаче, и Ангелина победила — 6:3, 3:6, 6:4 за 2 часа 49 минут игрового времени.

Анастасия Потапова, располагающаяся на 43-й строчке в рейтинге, вышла на корт с 34-м номером мировой классификации Лейлой Фернандес, финалисткой US Open — 2021. Ранее теннисистки трижды играли друг с другом, и во всех случаях победу праздновала Фернандес. В этих матчах, в том числе на «тысячнике» в Мадриде в этом сезоне, канадка не отдала россиянке ни сета. Сегодня Лейла выиграла ещё одну встречу, хотя Анастасия всё же смогла забрать одну партию.

Первый сет проходил под диктовку Потаповой, хотя ей пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть партию. Россиянка начала матч с брейка под ноль, но в четвёртом гейме Фернандес отыгралась — 2:2. Анастасия тут же ещё раз взяла подачу соперницы, а в восьмом гейме ушла с двух брейк-пойнтов — 5:3. Принимая на сет, Потапова упустила пять сетболов, в том числе тройной. Но в 10-м гейме с третьего сетбола подала на партию, отыграв перед этим три брейк-пойнта, — 6:4 за 54 минуты. Анастасия смогла забрать сет, несмотря на четыре двойные ошибки.

Во второй партии ход игры контролировала уже Фернандес. Канадка во втором гейме сделала брейк, вела 4:1, в шестом гейме упустила два брейк-пойнта… Однако Потапова, уступая 2:5, взяла три гейма подряд — Лейла при 5:3 не смогла подать на сет. Фернандес была полна решимости не доводить дело до тай-брейка, но в напряжённом 12-м гейме с семью «ровно» упустила три сетбола на приёме. На тай-брейке Анастасия лишь раз взяла свою подачу, и Лейла восстановила равновесие — 7:6 (7:4) за 1 час 4 минуты. В этом сете всё же сказались двойные ошибки в исполнении Потаповой — вновь четыре за партию, при том что у её соперницы было целых пять двойных.

В решающем сете Потапова так и не смогла избавиться от проблем в своих геймах. Фернандес повела 3:0 с двумя брейками, россиянка один из них отыграла, но, уступая 2:4, опять отдала свою подачу. Фернандес не смогла подать на матч при 5:2, упустив матчбол. С четвёртого брейк-пойнта Анастасия добилась брейка. Но уже в следующем гейме всё было кончено. Потапова вновь провалила подачу, и канадка оформила волевую победу — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 43 минуты.

Во втором круге Фернандес сыграет либо с Людмилой Самсоновой, либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года Барборой Крейчиковой.

На турнире WTA-250 в Рабате (Марокко) также начался первый круг. В основной сетке присутствуют три россиянки: Анна Блинкова (2), Элина Аванесян и Камилла Рахимова. Наших могло быть и больше, однако Софья Лансере и Татьяна Баркова не прошли квалификацию, проиграв в первом же круге.

Сегодня Рахимова вышла на корт с американкой Тейлор Таунсенд. Было сыграно лишь два полных гейма, причём оба выиграла россиянка. После этого Таунсенд отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Во втором раунде Камилла сыграет с китаянкой Юань Юэ, первой сеяной.

Турниры в Страсбурге и в Рабате завершатся 25 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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А на челленджере в Париже 20-летняя россиянка Диана Шнайдер завоевала титул, выиграв финал с 22-й ракеткой мира Эммой Наварро. Шнайдер легко забрала первый сет. Россиянка вела 5:0 с тремя брейками, потом отдала подачу, но в восьмом гейме подала на партию — 6:2. Второй сет Наварро забрала со счётом 6:3 — посредством единственного брейк-пойнта в четвёртом гейме. Однако в решающей партии Диана оказалась сильнее. В 10-м гейме она использовала четвёртый матчбол на приёме — 6:2, 3:6, 6:4 за 2 часа 4 минуты.

Это второй титул Шнайдер на уровне WTA-125 — после Монтевидео-2022. Благодаря этой победе россиянка, начавшая неделю на 62-й строчке в мировом рейтинге, отыграет 15 мест, дебютирует в топ-50 и впервые в карьере станет 47-й ракеткой мира. Главный же пока трофей в карьере Дианы — «250-ник» в Хуахине-2024.