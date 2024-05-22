«Это живая земля». Почему «Ролан Гаррос» играется на грунте и при чём тут англичане?

На «Ролан Гаррос» существует красивая традиция – вручать специальный приз завершающим карьеру теннисистам. Приз очень символичный с учётом грунтового покрытия, на котором проходит турнир. На нём изображены все пять слоёв, обеспечивающих максимально комфортную игру участникам. В разное время награду получали такие знаменитости, как Густаво Куэртен, Ана Иванович и многие другие.

Узнали, кто придумал играть на грунте, сколько человек обслуживают корты на «Ролан Гаррос», а также выявили главных врагов капризного покрытия.

Изобретение братьев Реншоу, Кубок Мушкетёров

Французы недолюбливают англичан за специфический юмор, плохие манеры и высокомерие. Поэтому когда братья-близнецы Уильям и Эрнест Реншоу из британского Лемингтона популяризовали теннис за пределами Ла-Манша в конце XIX века, французы поначалу морщились. Пионеры тенниса любили отдых в Каннах и там же в 1880 году построили травяной корт. Из-за сильной жары покрытие приходило в негодность, но братья нашли выход. Будущие победители Уимблдона отправились в расположенный в соседнем городке Валлорис гончарный центр и посыпали площадку отходами керамического производства из терракоты. Точнее, порошком, изготовленным из бракованных терракотовых горшков. Такие корты быстро завоевали популярность во Франции.

Игра на грунтовом покрытии так увлекла французов, что по всей стране стали проводиться «чемпионаты на глиняных кортах». Во Франции считают, что земляные баталии похожи на шахматы и имеют мало общего с быстрым британским теннисом на траве. Особенно грунтовые площадки прижились в Париже. В одном из самых прогрессивных городов мира возникло множество кортов и клубов, и в 1891-м здесь прошёл первый Открытый чемпионат Франции.

Братья Реншоу также стали легендами Уимблдона Фото: Getty Images

Открытым он был лишь условно, так как к участию допускались лишь граждане Франции. Но и здесь не обошлось без британской шпильки – первым победителем стал англичанин Бриггс, который в детстве переехал в Париж. Примечательно, что этот мужчина отказался указать в заявке своё имя, которое так и осталось неизвестным. Турнир только для французских членов клуба проводился до 1924 года на четырёх разных площадках.

Толчком для изменения статуса соревнования и его роста стали успешные выступления четвёрки мушкетеров – Жан Боротра, Анри Коше, Рене Лакост и Жак Брюньон пять лет подряд выигрывали престижный в те времена Кубок Дэвиса. Для защиты титула в 1927 году в Париже построили теннисный комплекс «Ролан Гаррос». Неудивительно, что трибуны центральной арены Филиппа Шатрье носят имена героев, а трофей, вручаемый чемпиону Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде, называется Кубок Мушкетёров.

Опрыскивание хлоридом кальция, «жужалка» для сохранения влажности

Ещё в начале XX века инженер Шарль Буана предложил для смягчения покрытия использовать подложку из известняка и первым стандартизировал корты «Ролан Гаррос». В данное время производственный процесс изменился, терракотовые горшки больше не используются, но зато сохранился классический цвет кортов – охра. Это природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины. В Париже её называют «красным золотом» и после укладки спрыскивают хлоридом кальция, чтобы не пересыхала и сохраняла насыщенный цвет.

Крошка выполняет не только эстетическую, но и практическую роль – такое покрытие щадит суставы и снижает риск травм. Настоящим искусством считается умение скользить по грунту – больше всех в этом преуспели Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Корты «Ролан Гаррос» во время розыгрыша турнира обслуживает команда из 125 человек, которая ежедневно ухаживает за покрытием. «Забота о грунтовом корте – настоящее искусство, – убеждён Дидье Дюран, директор компании Supersol, официального и эксклюзивного поставщика сакрального элемента «Ролан Гаррос» уже на протяжении более 20 лет. – Это живая земля, она как растение. Если о ней не позаботиться, как следует, она умрёт через два дня. Требуется регулярное, ежедневное обслуживание, уход после каждой встречи, каждой тренировки».

Волшебные пять слоёв Фото: rolandgarros.com

Supersol специализируется на строительстве, реконструкции и обслуживании теннисных кортов уже более 30 лет. Ежегодно компания поставляет французскому мэйджору от 50 до 80 тонн грунта (всего производит около 2000 тонн глины в год). Supersol – единственный производитель материала для теннисных кортов, использующий продукцию собственной дробильной фабрики, расположенной в регионе Уаза в 70 км от Парижа. Здесь дробят глиняный кирпич с дефектами – это производство признано и ценимо во всём мире.

«В чём заключается секрет нашей бархатистой глины? Мы используем кое-что особенное, – хитро улыбается Дюран. – Качество кирпичной крошки каждый год проверяется в лаборатории. Отборные материалы готовятся примерно за 15 дней до старта «Ролан Гаррос». Мы производим крошку из сырья битого кирпича, которое перерабатываем и измельчаем. Именно при переработке этой бракованной обожжённой глины, поступающей с кирпичных заводов на севере Франции, получается цвет охры».

Supersol также поставляет на мэйджор известняк, потому что кирпичная крошка – это лишь малая часть теннисного корта. Глиняный порошок образует слой толщиной всего два миллиметра, под которым скрывается ряд различных материалов толщиной примерно 80 сантиметров. Вторым слоем после крошки идёт известняк, превращённый в порошок и уплотнённый на шесть-семь сантиметров. Supersol добывает известняк под названием «краон» в карьерах Сен-Максимен, также в Уазе – для проведения турнира необходимо около 60 тонн.

Глиняная крошка готова к распылению Фото: rolandgarros.com

Под крошкой и известняком находится прослойка клинкера – прогоревшего угля, который у нас обычно называют «жужжалкой». Им ещё в деревнях посыпают дорожки зимой, чтобы не упасть. На «Ролан Гаррос» клинкер используется для поддержания хорошего увлажнения (задерживает воду), он занимает глубину семь-восемь сантиметров. Предпоследним из пяти слоёв идёт щебень (не менее 30 см), а лежит всё это благолепие на дренирующем слое из гравия.

Самое дешёвое покрытие, но дорогое в обслуживании

Стоимость открытого грунтового корта оценивается в € 47 тыс., что намного дешевле харда (€ 58 тыс.) или синтетического покрытия (€ 67 тыс.), однако количество площадок на глине во Франции не превышает 15%. Это объясняется высокой стоимостью обслуживания. При должном уходе грунтовый корт может прослужить около 15 лет, но на «Ролан Гаррос» его обновляют каждый год. Правда, перестилают не все слои, а, как правило, только два верхних.

Александру Звереву не повезло в 2022 году Фото: Tim Clayton/Getty Images

«Сезон грунтовых кортов в Париже длится с апреля по начало ноября. Но если морозы придут раньше, то играть на них уже нельзя, потому что мороз необратимо повреждает покрытие – оно становится скользким и травмоопасным», – подчёркивает Дюран. Скорости на турнирах такие сумасшедшие, что игрокам нужно обязательно правильно подобрать обувь и уметь скользить. В 2022 году серьёзную травму после неудачного скольжения на «Ролан Гаррос» получил Александр Зверев, который порвал все три боковые связки на правой лодыжке и перенёс операцию.

Важно учитывать, что покрытие может немного отличаться, скажем, на центральном корте и других площадках. Виноваты солнце и ветер, превращающие крошку в каток – именно поэтому корты необходимо регулярно заметать, поливать и накрывать на ночь.