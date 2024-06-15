Андрееску прокомментировала выход в первый финал за два года

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску поделилась эмоциями после выхода в финал турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В 1/2 финала чемпионка US Open – 2019 обыграла 138-ю ракетку мира венгерку Далму Галфи со счётом 6:4, 6:2.

«Это для меня много значит. У меня была не самая простая карьера после 2019 года. Было много травм. Я много работала, и это действительно окупилось. Я никогда не сдавалась», – сказала Андрееску в интервью на корте после полуфинала.

23-летняя Андрееску вышла в финал впервые с 2022 года. Тогда в решающем матче турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге она уступила Каролин Гарсии (Франция).

В матче за титул Андрееску, которая сейчас занимает 228-ю строчку мирового рейтинга, точно сыграет с россиянкой. Вторую путёвку в финал разыграют российские теннисистки Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.