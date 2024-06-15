В ФТР рассказали о формировании сборной России по теннису на ОИ после отказа Рублёва

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что российский теннисист Павел Котов должен заменить Андрея Рублёва на Олимпийских играх в Париже.

«По логике, заменить должен следующий по рейтингу. Значит, [должен выступить] Котов. Но процесс формирования команды ещё идёт, у нас есть несколько дней, чтобы отправить заявку в Международную федерацию тенниса, работаем над этим», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что российские спортсмены Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в теннисном турнире на Олимпийских играх в Париже. На предыдущих Играх в Токио Рублёв в паре с Анастасией Павлюченковой завоевал золотую медаль в миксте. В финале смешанного разряда они обыграли соотечественников Аслана Карацева и Елену Веснину. В финале одиночного турнира Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.