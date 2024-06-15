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Матч Бултер и Радукану в Ноттингеме был прерван после тай-брейка из 28 очков

Британские теннисистки Кэйти Бултер и Эмма Радукану доиграют очный полуфинальный матч на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) завтра, 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсетях.

Из-за темноты игра была прервана после первого сета, который закончился на тай-брейке из 28 очков.

30-я ракетка Бултер имела три сетбола по ходу тай-брейка, но не сумела их реализовать. Чемпионка US Open – 2021 Радукану, которая сейчас занимает 209-ю строчку в мировом рейтинге, выиграла партию с шестого сетбола со счётом 7:6 (15:13).

Во втором полуфинале сыграют Каролина Плишкова (Чехия) и Диан Парри (Франция). Теннисистки не успели начать свой матч из-за погодных условий.

Напомним, Бултер – действующая чемпионка турнира в Ноттингеме. Финал будет сыгран также завтра, 16 июня.