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Матч Бултер и Радукану в Ноттингеме был прерван после тай-брейка из 28 очков

Матч Бултер и Радукану в Ноттингеме был прерван после тай-брейка из 28 очков
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Британские теннисистки Кэйти Бултер и Эмма Радукану доиграют очный полуфинальный матч на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) завтра, 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсетях.

Ноттингем. 1/2 финала
16 июня 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Кэйти Бултер
30
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
6 13
7 15
         
Эмма Радукану
209
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Из-за темноты игра была прервана после первого сета, который закончился на тай-брейке из 28 очков.

30-я ракетка Бултер имела три сетбола по ходу тай-брейка, но не сумела их реализовать. Чемпионка US Open – 2021 Радукану, которая сейчас занимает 209-ю строчку в мировом рейтинге, выиграла партию с шестого сетбола со счётом 7:6 (15:13).

Во втором полуфинале сыграют Каролина Плишкова (Чехия) и Диан Парри (Франция). Теннисистки не успели начать свой матч из-за погодных условий.

Напомним, Бултер – действующая чемпионка турнира в Ноттингеме. Финал будет сыгран также завтра, 16 июня.

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