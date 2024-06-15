Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Плишкова обыграла Жабер в четвертьфинале турнира в Ноттингеме

Плишкова обыграла Жабер в четвертьфинале турнира в Ноттингеме
Аудио-версия:
Комментарии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла 10-ю ракетку мира туниску Онс Жабер в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) в трёх сетах – 7:6 (8), 6:7 (3), 7:5.

Ноттингем. 1/4 финала
15 июня 2024, суббота. 16:35 МСК
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 8 		7 7 5
7 10 		6 3 7
         
Каролина Плишкова
50
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Матч продолжался 2 часа 39 минут. На счету экс первой ракетки мира по семь эйсов и двойных ошибок, а также два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Тунисская теннисистка выполнила 11 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

За карьеру Каролина выиграла 17 титулов WTA в одиночном разряде, была первой ракеткой мира на протяжении восьми недель, а также дважды выходила в финал на турнирах «Большого шлема».

За выход в финал Плишкова поспорит с француженкой Диан Парри. Во втором полуфинале сыграют две британки – Кэйти Бултер и Эмма Радукану. Оба матча запланированы на сегодня, 15 июня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android