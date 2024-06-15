Плишкова обыграла Жабер в четвертьфинале турнира в Ноттингеме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла 10-ю ракетку мира туниску Онс Жабер в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) в трёх сетах – 7:6 (8), 6:7 (3), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 39 минут. На счету экс первой ракетки мира по семь эйсов и двойных ошибок, а также два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Тунисская теннисистка выполнила 11 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

За карьеру Каролина выиграла 17 титулов WTA в одиночном разряде, была первой ракеткой мира на протяжении восьми недель, а также дважды выходила в финал на турнирах «Большого шлема».

За выход в финал Плишкова поспорит с француженкой Диан Парри. Во втором полуфинале сыграют две британки – Кэйти Бултер и Эмма Радукану. Оба матча запланированы на сегодня, 15 июня.