Джек Дрэйпер в двух сетах обыграл Накашиму и вышел в финал турнира в Штутгарте

Завершился полуфинальный матч травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором встречались 40-я ракетка мира Джек Дрэйпер из Великобритании и американский теннисист Брэндон Накашима (70-й в мировом рейтинге ATP). Победу в двух сетах одержал британский спортсмен — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. На счету британского теннисиста 13 эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных. Накашима восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В матче за чемпионский титул турнира в Германии британский теннисист сыграет с победителем итальянского противостояния между Маттео Берреттини и Лоренцо Музетти.

Турнир в Шутгарте продлится до 16 июня, в прошлом году чемпионом стал Фрэнсис Тиафо из США.