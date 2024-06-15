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Джек Дрэйпер в двух сетах обыграл Накашиму и вышел в финал турнира в Штутгарте

Джек Дрэйпер в двух сетах обыграл Накашиму и вышел в финал турнира в Штутгарте
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Завершился полуфинальный матч травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором встречались 40-я ракетка мира Джек Дрэйпер из Великобритании и американский теннисист Брэндон Накашима (70-й в мировом рейтинге ATP). Победу в двух сетах одержал британский спортсмен — 6:3, 6:3.

Штутгарт. 1/2 финала
15 июня 2024, суббота. 13:10 МСК
Брэндон Накашима
70
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Джек Дрэйпер
40
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. На счету британского теннисиста 13 эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных. Накашима восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В матче за чемпионский титул турнира в Германии британский теннисист сыграет с победителем итальянского противостояния между Маттео Берреттини и Лоренцо Музетти.

Турнир в Шутгарте продлится до 16 июня, в прошлом году чемпионом стал Фрэнсис Тиафо из США.

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