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Дядя Надаля предсказал травму Новаку Джоковичу в начале 2024 года

Дядя Надаля предсказал травму Новаку Джоковичу в начале 2024 года
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Дядя легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль в начале 2024 года в шутку заявил, что испанец сможет сыграть хорошо, если травмируются топовые теннисисты.

«Теперь нам нужна травма Карлоса Алькараса, Новака Джоковича и, возможно, Даниила Медведева», — приводит слова Надаля-старшего Daily Mail.

Дядя легендарного теннисиста сказал об этом в юмористическом ключе, однако после того, как сербский теннисист Новак Джокович заработал проблему с мениском на «Ролан Гаррос», из-за чего снялся с четвертьфинального матча с Каспером Руудом и прошёл через операцию, некоторые болельщики были обеспокоены этими словами, «пророчащими» проблемы со здоровьем топовых теннисистов.

Несмотря на эту ситуацию, экс-тренер Джоковича Богдан Обрадович заявил, что вряд ли эти слова были сказаны со злобным посылом.

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