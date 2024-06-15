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ATP введёт экспериментальные правила на парный турнир в Лондоне

ATP введёт экспериментальные правила на парный турнир в Лондоне
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В ATP приняли решение опробовать новые правила в парном разряде на турнире Queen’s Club Сhampionships, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 17 по 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба АТР на своём сайте.

Время между розыгрышами сократится с 25 до 18 секунд. Переход во время смены сторон будет занимать одну минуту. Каждая пара сможет по одному разу в матче попросить об увеличении времени на переход для обсуждения тактики.

Некоторые матчи на турнире будут сыграны вечером, чтобы мотивировать болельщиков к просмотру соревнований в парном разряде. Также будет открыт один корт только для парных матчей.

Стоит отметить, что эти правила будут распространяться только на турнир в Лондоне, который состоится с 17 по 23 июня. Экспериментальные правила не касаются соревнований в Галле (Германия), которые пройдут в эти же даты.

Действующими чемпионами Queen’s Club Championships в парном разряде являются Иван Додиг (Хорватия) и Остин Крайчек (США). В этом году они посеяны на турнире под четвёртым номером.

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