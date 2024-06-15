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Андрееску вышла в финал Хертогенбосха, где сыграет с россиянкой

Андрееску вышла в финал Хертогенбосха, где сыграет с россиянкой
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в финал турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале чемпионка US Open – 2019 обыграла 138-ю ракетку мира венгерку Далму Галфи со счётом 6:4, 6:2.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
15 июня 2024, суббота. 16:40 МСК
Далма Галфи
138
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Матч продолжался 1 час 25 минут. Андрееску не выполняла подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. На счету Галфи три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В финале Андрееску, которая сейчас занимает 228-ю строчку мирового рейтинга, точно сыграет с россиянкой. Вторую путёвку в финал разыграют российские теннисистки Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Александрова является действующей чемпионкой турнира в Хертогенбосхе. Кроме того, Екатерина побеждала там и в 2022 году.

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