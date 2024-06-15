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Стали известны первые соперники Медведева, Рублёва и Сафиуллина на турнире в Галле

Стали известны первые соперники Медведева, Рублёва и Сафиуллина на турнире в Галле
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Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июня. Его действующим чемпионом является 17-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик. Он начнёт защиту титула со встречи с квалифаером.

Сетку данных соревнований возглавил первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Его первым соперником станет 23-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор.

Второй номер посева получил олимпийский чемпион 2020 года, четвёртый номер мирового рейтинга немец Александр Зверев. На старте турнира он сразится с квалифаером.

В основную сетку турнира в Галле попало сразу несколько представителей России:

Даниил Медведев (3) – Нуну Боржес (Португалия)
Андрей Рублёв (4) – Маркос Гирон (США)
Роман Сафиуллин – Фабиан Марожан (Венгрия).

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