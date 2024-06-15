Кафельников сыронизировал по поводу качества кортов на Уимблдоне

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников пошутил по поводу качества кортов на Уимблдоне, который проходит на травяном покрытии.

«Когда агрономы Уимблдона сделают корты такими, какими они были раньше? Пора бы снова увидеть теннисистов, играющих в стиле сёрв-энд-воллей», — написал Кафельников в социальной сети.

Кафельников – двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный – в парном. На Уимблдоне бывший российский теннисист никогда не доходил дальше четвертьфинала в одиночном турнире. В парном разряде Кафельников дважды выходил в полуфинал.

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас (Испания), а в женском – Маркета Вондроушова (Чехия).