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Медведев и Сафиуллин не смогли преодолеть квалификацию парного турнира в Галле

Медведев и Сафиуллин не смогли преодолеть квалификацию парного турнира в Галле
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли в первом круге квалификации на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Они уступили дуэту Юки Бхамбри (Индия) – Альбано Оливетти (Франция) со счётом 6:7 (4), 4:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Россияне выполнили восемь подач навылет, допустили три двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету их соперников три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Основной турнир в Галле пройдёт с 17 по 23 июня. В первом круге пятая ракетка мира Медведев начнёт турнир в матче с португальцем Нуну Боржесом. Сафиуллин, занимающий 43-ю строчку в мировом рейтинге, сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

Действующий чемпион турнира – казахстанский теннисист Александр Бублик.

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