Карацев не смог выйти в финальный раунд квалификации турнира в Галле

92-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев проиграл в первом круге квалификационного отбора на турнире категории АТР-500 в Галле (Германия). Он уступил австралийцу Джеймсу Дакворту (101-й номер рейтинга АТР) в трёх сетах – 3:6, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Карацев выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал всего один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Дакворта 13 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Карацев проиграл четвёртый матч подряд. Ранее Дакворт, пройдя квалификацию, дошёл до четвертьфинала на турнире серии АТР-250 в Штутгарте (Германия), где проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 4:6, 5:7.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик.