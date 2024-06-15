В Румынии прошёл выставочный матч с участием Граф, Агасси и Халеп

Легендарные теннисисты Штеффи Граф и Андре Агасси, а также двукратная победительница турниров «Большого шлема» Симона Халеп приняли участие в выставочном матче в Клуж-Напоке (Румыния). Среди других участников – экс вторая ракетка мира в парном разряде Хория Текэу и победитель трёх турниров АТР в одиночном разряде Андрей Павел. Как сообщает Spotmedia, арена в Клуж-Напоке, рассчитанная на несколько тысяч зрителей, была заполнена.

Супруги Граф и Агасси играли в паре против экс первой ракетки мира Халеп и Павла. Матч проводился по нестандартным правилам, румынские теннисисты победили со счётом 8:4 по геймам.

Граф – единственная теннисистка в истории, которая выиграла календарный «Золотой шлем» (победа на всех турнирах «Большого шлема» и золото Олимпийских игр). Немка побеждала на «Шлемах» 22 раза. Она является рекордсменкой женского тенниса по нахождению на первой строчке мирового рейтинга – 377 недель, 186 из которых – подряд.

Агасси – восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 1996 года. Американец является одним из двух теннисистов, которым покорился «Золотой карьерный шлем» (второй – Рафаэль Надаль). Андре занимал первую строчку мирового рейтинга на протяжении 101 недели.