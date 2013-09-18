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Гулбис разгромил Елгина на старте турнира в Санкт-Петербурге

Гулбис разгромил Елгина на старте турнира в Санкт-Петербурге
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Представитель Латвии Эрнест Гулбис (6) вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, отдав всего один гейм россиянину Михаилу Елгину (WC) — 6:0, 6:1. 25-летний уроженец Риги трижды подал навылет и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. Елгин 1 раз подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника.

«Чемпионат.com» провёл прямой текстовый репортаж:
Текстовая онлайн-трансляция матча Елгин — Гулбис в Санкт-Петербурге.

За выход в четвертьфинал Гулбис поспорит с эстонцем Юргеном Зоппом.

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