Федерер нанёс поражение Сеппи в Монте-Карло
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Вторая ракетка мира Роджер Федерер начал борьбу на турнире в Монте-Карло с победы. Во втором раунде швейцарец переиграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:4, 6:4. В третьем круге Федерер сыграет со своим соотечественником Станисласом Вавринкой, который оказался сильнее аргентинца Мартина Вассальо-Аргельо — 2:6, 7:5, 6:2.
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