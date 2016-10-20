Квитова: Лепченко очень мощно начала матч, я находилась под давлением

Лидер посева турнира в Люксембурге чешка Петра Квитова прокомментировала свою победу над американкой Варварой Лепченко во втором круге. Уроженка Биловца оказалась сильнее со счётом 4:6, 6:2, 6:1.

«Пожалуй, в первом сете я играла не так хорошо, как хотелось бы. Однако соперница очень мощно начала встречу и не давала мне времени. Я находилась под давлением.

Во втором сете мне пришлось немного изменить свою игру, и когда я сделала первый брейк в шестом гейме, я почувствовала себя лучше, увереннее. Я старалась продолжать в том же духе и поменьше ошибаться», — цитирует Квитову официальный сайт тура.