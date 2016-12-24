Бушар: у Хогстедта много энергии, и он верит в меня

46-я ракетка мира канадская теннисисткапрокомментировала возобновление работы с известным шведским специалистоми рассказала о планах на сезон-2017.«Я показала лучшие результаты в прошлом году, когда была с Хогстедтом. Это очень, очень хороший тренер. Мы расставались из-за ряда возникших разногласий. Но теперь мы оставили их позади, чему я очень рада. У Томаса много энергии, и он верит в меня.Я должна понимать, что я несовершенна и не могу выигрывать каждый турнир, каждую неделю. Если выиграть три титула, это уже будет хороший год (конечно, если ты не Серена Уильямс). Надо давать себе отчёт, что в теннисе мы проигрываем матчи почти еженедельно. При этом нужно фокусироваться не на поражениях, а на улучшении своей игры. Но это трудно, потому что я перфекционист», — приводит слова Бушар RDS.