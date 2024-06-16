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Надаль: я давно не чувствовал себя готовым тренироваться и играть так, как мне хотелось

Надаль: я давно не чувствовал себя готовым тренироваться и играть так, как мне хотелось
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих последних двух годах в теннисе.

«Последние два года были трудными, я прошёл через многие моменты, особенно после операции на бедре и проблем с животом. Травмы в Австралии, огорчили меня. Я уже давно не чувствовал себя готовым тренироваться и играть так, как мне хотелось, но есть положительная динамика в последнее время. Я приехал на «Ролан Гаррос», возможно, в лучший момент за последние два года», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Напомним, 38-летний Надаль в этом году выбыл из борьбы за трофей «Ролан Гаррос» после первого круга, трибуны провожали его стоя. Сам спортсмен называл этот турнир потенциально последним в своей карьере.

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