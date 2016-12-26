Дьяченко поднялась на 20-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 26 декабря финалистка турнира ITF в Анкаре россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 20-ю строчку. В топ-10 входят три россиянки — Евгения Родина (вторая строчка), Екатерина Александрова (пятая) и Наталья Вихлянцева (восьмая).
Чемпионская гонка WТА. 26 декабря
1 (1). Чжан Шуай (Китай) — 235.
2 (2). Евгения Родина (Россия) — 218.
3 (3). Пэн Шуай (Китай) — 190.
4 (4). Далма Галфи (Венгрия) — 185.
5 (5). Екатерина Александрова (Россия) — 160.
5 (5). Катрин Беллис (США) — 160.
7 (7). Се Шувэй (Тайвань) — 151.
8 (8). Наталья Вихлянцева (Россия) — 147.
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 143.
10 (38). Ивана Йорович (Сербия) — 123.
…
20 (60). Виталия Дьяченко (Россия) — 77.
25 (23). Ирина Хромачёва (Россия) — 61.
33 (31). Анастасия Фролова (Россия) — 51.
49 (79). Маргарита Лазарева (Россия) — 37.
61 (86). Вероника Кудерметова (Россия) — 32.
63 (55). Анна Калинская (Россия) — 30.
63 (9999). Полина Монова (Россия) — 30.
80 (140). Вероника Мирошниченко (Россия) — 27.
85 (113). Анна Блинкова (Россия) — 26.
85 (76). Марта Пайгина (Россия) — 26.