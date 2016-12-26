Феррер: теннис — справедливый вид спорта, я занимаю ту позицию, которую заслужил

Испанец Давид Феррер оценил своё выступление в сезоне. 34-летний уроженец Хавеи не выиграл ни одного турнира ATP в 2016 году и завершил сезон на 21-й позиции в рейтинге.
«Всегда нелегко, когда проигрываешь больше матчей, чем обычно. Но это часть процесса. Мне 34 года, и последние семь лет я завершал в топ-10. Этот сезон я завершил на 21-й строчке, но с нетерпением жду следующего. Это испытание для меня — стремиться подняться в рейтинге. Также я постараюсь добиться прогресса в своей игре. Новое поколение игроков впечатляет, но я не ищу оправданий. Теннис — справедливый вид спорта, и я занимаю ту позицию, которую заслужил», — цитирует Феррера AS.