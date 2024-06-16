Людмила Самсонова впервые с 2021 года вышла в финал турнира на траве

Российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсонова первый раз с 2021 года вышла в финал турнира на траве.

Напомним, сегодня, 16 июня, Самсонова обыграла соотечественницу, 16-ю ракетку мира Екатерину Александрову и пробилась в финал травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале она встретится с 228-й ракеткой мира Бьянкой Андрееску, которая обыграла японку Наоми Осаку в полуфинальном матче.

В прошлый раз пробиться в финал турнира на траве Самсоновой удалось в Берлине в 2021 году, где она по итогу взяла титул, обыграв Белинду Бенчич. Это будет восьмой финал для теннисистки в карьере и первый после финала на турнире в Пекине в 2023 году.

Титул в Хертогенбосхе может стать первым для Самсоновой в 2024 году.