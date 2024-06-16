Опубликована сетка турнира в Бирмингеме, где сыграют Потапова, Шнайдер и Остапенко

Появилась сетка травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня. В соревнованиях примут участие три российские теннисистки.

Анна Блинкова (60-я в рейтинге WTA) в первом круге сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, а 36-я ракетка мира Анастасия Потапова и Диана Шнайдер (48) встретятся с победительницами квалификационного раунда.

Другие наиболее заметные матчи первого круга турнира в Бирмингеме:

Елена Остапенко (13-я ракетка мира, Латвия) - Элизабетта Коччаретто (43, Италия).

Каролина Возняцки (117, Дания) - Элисе Мертенс (32, Бельгия).

Лейла Фернандес (33, Канада) - Сара Соррибес-Тормо (52, Испания).

Отметим, что в турнире также примает участие финалистка прошлогодних соревнований в Бирмингеме Барбора Крейчикова из Чехии. В решающем матче в прошлом году она уступила латвийской спортсменке Елене Остапенко, которая будет в этом году защищать свой титул.