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Опубликована сетка турнира в Бирмингеме, где сыграют Потапова, Шнайдер и Остапенко

Опубликована сетка турнира в Бирмингеме, где сыграют Потапова, Шнайдер и Остапенко
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Появилась сетка травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня. В соревнованиях примут участие три российские теннисистки.

Анна Блинкова (60-я в рейтинге WTA) в первом круге сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, а 36-я ракетка мира Анастасия Потапова и Диана Шнайдер (48) встретятся с победительницами квалификационного раунда.

Другие наиболее заметные матчи первого круга турнира в Бирмингеме:

  • Елена Остапенко (13-я ракетка мира, Латвия) - Элизабетта Коччаретто (43, Италия).
  • Каролина Возняцки (117, Дания) - Элисе Мертенс (32, Бельгия).
  • Лейла Фернандес (33, Канада) - Сара Соррибес-Тормо (52, Испания).

Отметим, что в турнире также примает участие финалистка прошлогодних соревнований в Бирмингеме Барбора Крейчикова из Чехии. В решающем матче в прошлом году она уступила латвийской спортсменке Елене Остапенко, которая будет в этом году защищать свой титул.

Сетка турнира в Бирмингеме
Календарь турнира в Бирмингеме
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