Стала известна сетка турнира в Лондоне, где сыграют Хачанов, Алькарас и де Минор

Появилась сетка травяного турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня. Из российских теннисистов в соревнованиях примет участие 22-я ракетка мира Карен Хачанов. В матче первого круга он сыграет с американцем Себастьяном Кордой (26-й в рейтинге ATP).
Топ-8 сеяных на турнире в Лондоне:
- Карлос Алькарас (Испания).
- Алекс де Минор (Австралия).
- Григор Димитров (Болгария).
- Тейлор Фритц (США).
- Томми Пол (США).
- Бен Шелтон (США).
- Хольгер Руне (Дания).
- Уго Умбер (Франция).
Отметим, что в турнире также примет участие двукратный олимпийский чемпион экс первая ракетка мира Энди Маррей из Великобритании.
Наиболее заметные матчи первого круга:
- Карлос Алькарас (Испания) - Франсиско Серундоло (Аргентина);
- Хольгер Руне (Дания) — Джордан Томпсон (Австралия);
- Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Музетти (Италия).
Действующим чемпионом турнира в Лондоне является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Алекса де Минора — 6:4, 6:4.