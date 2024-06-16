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Стала известна сетка турнира в Лондоне, где сыграют Хачанов, Алькарас и де Минор

Стала известна сетка турнира в Лондоне, где сыграют Хачанов, Алькарас и де Минор
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Появилась сетка травяного турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня. Из российских теннисистов в соревнованиях примет участие 22-я ракетка мира Карен Хачанов. В матче первого круга он сыграет с американцем Себастьяном Кордой (26-й в рейтинге ATP).

Топ-8 сеяных на турнире в Лондоне:

  1. Карлос Алькарас (Испания).
  2. Алекс де Минор (Австралия).
  3. Григор Димитров (Болгария).
  4. Тейлор Фритц (США).
  5. Томми Пол (США).
  6. Бен Шелтон (США).
  7. Хольгер Руне (Дания).
  8. Уго Умбер (Франция).

Отметим, что в турнире также примет участие двукратный олимпийский чемпион экс первая ракетка мира Энди Маррей из Великобритании.

Наиболее заметные матчи первого круга:

  • Карлос Алькарас (Испания) - Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • Хольгер Руне (Дания) — Джордан Томпсон (Австралия);
  • Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Действующим чемпионом турнира в Лондоне является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Алекса де Минора — 6:4, 6:4.

Календарь турнира в Лондоне
Сетка турнира в Лондоне
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