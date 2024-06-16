Стала известна сетка турнира в Лондоне, где сыграют Хачанов, Алькарас и де Минор

Появилась сетка травяного турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня. Из российских теннисистов в соревнованиях примет участие 22-я ракетка мира Карен Хачанов. В матче первого круга он сыграет с американцем Себастьяном Кордой (26-й в рейтинге ATP).

Топ-8 сеяных на турнире в Лондоне:

Карлос Алькарас (Испания). Алекс де Минор (Австралия). Григор Димитров (Болгария). Тейлор Фритц (США). Томми Пол (США). Бен Шелтон (США). Хольгер Руне (Дания). Уго Умбер (Франция).

Отметим, что в турнире также примет участие двукратный олимпийский чемпион экс первая ракетка мира Энди Маррей из Великобритании.

Наиболее заметные матчи первого круга:

Карлос Алькарас (Испания) - Франсиско Серундоло (Аргентина);

Хольгер Руне (Дания) — Джордан Томпсон (Австралия);

Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Действующим чемпионом турнира в Лондоне является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Алекса де Минора — 6:4, 6:4.