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Серена Уильямс дала совет баскетболистке Кейтлин Кларк

Серена Уильямс дала совет баскетболистке Кейтлин Кларк
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Легендарная теннисистка Серена Уильямс высказалась в сторону баскетболистки женской НБА Кейтлин Кларк.
Напомним, Кларк является первым пиком драфта 2024 года и выступает за «Индиану Фивер».

«Я через многое прошла, как и она. Сейчас бы людей тут же отменяли за те слова, что говорили мне раньше. Они
говорили ужасные вещи. Мне нравится, как Кейтлин остаётся приземлённой, а ещё не имеет социальных сетей. Я могу такое понять. Я тоже их не веду. Пусть Кларк продолжает делать то, что делает. Если люди негативны по отношению к тебе, это значит, они не могут делать то, что умеешь делать ты», — приводит слова Уильямс TIME.

Напомним, Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. В мае Кейтлин в играх женской НБА набирала в среднем за матч 17,6 очка, делала 6,6 передачи и 5,1 подбора.

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