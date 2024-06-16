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Фото: Даниил Медведев с супругой Дарьей в пустыне Марокко

Фото: Даниил Медведев с супругой Дарьей в пустыне Марокко
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев выложил в соцсетях фотографию с супругой Дарьей в марокканской пустыне.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

«Вместе супер!» — подписал фото Медведев и поставил эмодзи «сердечко».

Напомним, 11 июня, чета Медведевых побывала в Марокко на юбилейном дне рождении российской фотомодели Кристины Романовой. Вечеринка прошла на курорте Аманжена в Марракеше на территории отеля. Празднование 30-летия топ-модели посетила и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.

Даниил Медведев и Дарья Чернышкова поженились 12 марта 2018 года. В 2021 году Даниил стал чемпионом US Open и эту победу он посвятил жене Дарье. В октябре 2022 года у супругов родилась дочь Алиса.

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