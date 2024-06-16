Самсонова обыграла Александрову и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе

Сегодня, 16 июня, завершился матч полуфинала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). На корте встретились две российские теннисистки — 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и 16-я ракетка мира Екатерина Александрова. Со счётом 6:3, 6:7(1:7), 6:1 победу одержала Самсонова.

Матч продолжался 17 часов 34 минуты с учётом того, что поединок должен был завершиться вчера, 15 июня, но был остановлен и перенесён. Самсонова выполнила десять эйсов и допустила одиннадцать двойных ошибок. Ей удалось реализовать 8 из 18 брейк-пойнтов. Александрова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В финале российская теннисистка встретится с канадкой Бьянкой Андрееску.