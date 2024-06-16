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Самсонова обыграла Александрову и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе

Самсонова обыграла Александрову и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 16 июня, завершился матч полуфинала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). На корте встретились две российские теннисистки — 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и 16-я ракетка мира Екатерина Александрова. Со счётом 6:3, 6:7(1:7), 6:1 победу одержала Самсонова.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
16 июня 2024, воскресенье. 11:35 МСК
Екатерина Александрова
16
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 1
6 		6 1 6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 17 часов 34 минуты с учётом того, что поединок должен был завершиться вчера, 15 июня, но был остановлен и перенесён. Самсонова выполнила десять эйсов и допустила одиннадцать двойных ошибок. Ей удалось реализовать 8 из 18 брейк-пойнтов. Александрова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В финале российская теннисистка встретится с канадкой Бьянкой Андрееску.

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