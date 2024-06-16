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«Я люблю вас». Паула Бадоса ответила на критику хейтеров

«Я люблю вас». Паула Бадоса ответила на критику хейтеров
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Экс вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса разместила в соцсетях пост, в котором ответила на критику хейтеров.

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

«Моя реакция, когда меня критикуют хейтеры: я люблю вас», — подписала Бадоса фото в своём аккаунте.

26-летняя Бадоса испытывает проблемы со спиной с 2023 года, из-за чего пропускала турниры и опустилась в рейтинге. Сейчас испанка является 118-й ракеткой мира. На «Ролан Гаррос» — 2024 Паула дошла до третьего круга, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко. Из-за травмы она не сможет принять участия на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

26-летняя испанка — обладательница трёх титулов WTA в одиночном разряде (один из них на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в 2021 году).

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