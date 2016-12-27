Тарпищев: с Сербией в КД должны сыграть Кузнецов, Рублёв, Кравчук и Донской

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с командой Сербии войдут Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Константин Кравчук и Евгений Донской. Игры состоятся 3-5 февраля в Нише (Сербия).
«Я поговорил с теннисистами и от всех получил согласие. Так что с Сербией должны сыграть Кузнецов, Рублёв, Кравчук и Донской. Плюс есть Хачанов и Медведев. О шансах говорить преждевременно, но очевидно, что многое будет зависеть от того, сыграет Джокович или нет», — цитирует Тарпищева ТАСС.
27 декабря стало известно, что в календаре выступлений Джоковича на старте сезона участие в матче Кубка Дэвиса не значится.