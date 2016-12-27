Тарпищев: с Сербией в КД должны сыграть Кузнецов, Рублёв, Кравчук и Донской

Президент Федерации тенниса Россиисообщил, что в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с командой Сербии войдут. Игры состоятся 3-5 февраля в Нише (Сербия).«Я поговорил с теннисистами и от всех получил согласие. Так что с Сербией должны сыграть Кузнецов, Рублёв, Кравчук и Донской. Плюс есть Хачанов и Медведев. О шансах говорить преждевременно, но очевидно, что многое будет зависеть от того, сыграет Джокович или нет», — цитирует Тарпищева ТАСС.27 декабря стало известно, что в календаре выступлений Джоковича на старте сезона участие в матче Кубка Дэвиса не значится.