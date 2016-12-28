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Тарпищев: на мой взгляд, Джокович остаётся сильнейшим теннисистом мира

28 декабря 2016, среда. 10:18. Теннис
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что для него стало главным событием 2016 года, и признался, что по-прежнему считает серба Новака Джоковича сильнейшим теннисистом мира, несмотря на лидерство в рейтинге ATP британца Энди Маррея.

«Главное событие — это, безусловно, золото Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Олимпийских играх. Они провели удивительный турнир, показали игру экстра-класса, не уступив оппонентам ни одного сета. Они выиграли очень уверенно, в том числе и в финальном матче у лидеров парного рейтинга WTA. Это значимое достижение для российского тенниса и всего нашего спорта. Всё-таки эта первая победа нашей пары в истории Игр. Также я бы отметил выступление в Рио-де-Жанейро 19-летней Даши Касаткиной. Она дошла до четвертьфинала в одиночном и парном разрядах. Ей немного не хватило везения, она вполне могла взять медаль на своей первой Олимпиаде.

В мировом теннисе для меня стало неожиданностью выступление Новака Джоковича. Он сыграл несколько хуже своих возможностей. На мой взгляд, он остаётся сильнейшим теннисистом мира и ещё возьмёт реванш у Энди Маррея. В мировом женском теннисе идёт смена поколений. Молодые теннисистки составляют реальную конкуренцию признанным лидерам. Приятно, что в перечне молодых, но уже успешных есть и наши теннисистки. Дашу Касаткину я уже отмечал, но подрастает ещё целая плеяда будущих чемпионок: Анастасия Потапова, Софья Жук, Вероника Кудербеметова, Анна Блинкова. Я с оптимизмом смотрю в будущее», — цитируют Тарпищева «Известия».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Потапова Анна Блинкова Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина Новак Джокович Софья Жук Шамиль Тарпищев Энди Маррей ОИ-2016
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