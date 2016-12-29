Иванович рассказала о причинах завершения карьеры

Экс-первая ракетка мира сербская теннисисткарассказала о причинах, по которым завершила карьеру.«Здесь несколько причин. Это не было мгновенным решением. Я некоторое время размышляла об этом и пыталась следовать за своим сердцем, потому что это лучший для меня способ принимать решения.Я начала играть в теннис, потому что я любила игру. Я и сейчас всё ещё люблю игру, но я чувствую, что по разным причинам пришло время двигаться дальше. Меня беспокоили травмы. Из-за них я покинула Топ-10, я боролась с травмами и пыталась восстановить свою форму. Перед началом прошлого сезона я вместе с моей командой проделала большую работу, но я снова не могла выступать стабильно.Так что сейчас я действительно чувствую, что настало время вернуться к истокам. Начав в Сербии, я прошла через многое в моей карьере, благодаря поддержке родителей и брата, которые сделали это возможным. Мне очень повезло, и я хочу вернуться назад, чтобы помочь другим стать столь же удачливыми как я», — приводит слова Иванович официальный сайт WTA.