Потапова, Мыскина, Душевина станут гостями Рождественского турнира U14 в Химках

В академиив Химках пройдёт теннисный турнир O1 Properties Christmas Cup 2017 среди игроков до 14 лет. 1 января в 18:30 состоится официальная церемония открытия, в программе которой пройдёт парад участников и выступление гимнасток из проекта Project Hollywood, а также битбокс-интерактив отОдно из нововведений турнира — декоративное световое оформление центрального корта. Проекции будут отображаться на центральном корте во время выхода теннисистов на корт и в перерывах матчей.5 января в 16:30 состоится шоу-матч с участием лучшей юниорки по итогам текущего 2016 года, победительницы юниорского Уимблдона 2016, а также полуфиналистки двух турниров «Большого шлема» в миксте, победительницы трёх турниров WTA, обладательницы Кубка Федерации в составе сборной России7 января почётным гостем соревнований станет победительница открытого чемпионата Франции 2004 года. Она примет участие в церемонии закрытия.