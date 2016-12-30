Дель Потро: играть с Феррером непросто, так как он заставляет тебя много бегать

Аргентинецподелился впечатлениями после двух побед над испанцемв выставочных матчах в Буэнос-Айресе и Мар-дель-Плата. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года оказался сильнее со счётом 7:6, 6:3 и 6:4, 7:5.«Завершить год в своём родном городе — это просто невероятно. Это был удивительный год для меня, в котором я выиграл олимпийскую медаль и Кубок Дэвиса для своей страны. Я не могу желать большего.Играть с Давидом всегда непросто, потому что он заставляет тебя много бегать. Несмотря на то что это были выставочные матчи, он старался сыграть как можно лучше», — цитирует дель Потро Tennis World USA.