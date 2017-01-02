Феррер: в этом году хочу концентрироваться на турнирах, не ощущая давления

Испанец Давид Феррер, обыгравший в первом круге турнира в Брисбене австралийца Бернарда Томича со счётом 6:3, 7:5, рассказал о своих целях на этот год.
«Мои цели на этот год — чувствовать себя счастливым и концентрироваться на каждом турнире, в котором я принимаю участие, не ощущая никакого давления. Все теннисисты чувствуют давление, но на данном этапе карьеры мне нужно наслаждаться подобными матчами на центральном корте. Мне 34, в следующем месяце будет 35. Надеюсь, что буду играть ещё немного дольше», — цитирует Феррера официальный сайт тура.